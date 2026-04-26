Китай вимагає від ЄС вилучити китайські компанії з санкційного списку проти Росії

Що не сподобалось Китаю

20-й санкційний пакет ЄС вперше прямо вдарив по китайських компаніях. Під обмеження потрапили структури, яких звинувачують у постачанні Росії товарів подвійного використання та компонентів для військово-промислового комплексу.

Офіційний Пекін назвав це рішення таким, що суперечить домовленостям між лідерами Китаю та ЄС і підриває взаємну довіру у двосторонніх відносинах.

Погрози на адресу Брюсселя

Міністерство торгівлі КНР попередило, що вживе "необхідних заходів" для захисту китайських компаній.

Усю відповідальність за наслідки у відомстві поклали на Євросоюз.