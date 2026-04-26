Китай требует от ЕС изъять китайские компании из санкционного списка против России

20-й пакет санкций ЕС против России был принят 22 апреля. Кроме китайских структур, он коснулся и других третьих стран, которые поставляют России критические технологии.

Министерство финансов США заявило, что больше не будет делать исключений для нефтяного экспорта России и Ирана, даже несмотря на риски для мировых цен.

В то же время с 25 апреля Европейский Союз вводит запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке. Это решение принято на фоне войны в Иране и нестабильности на энергорынках.

В марте Испания, несмотря на критику, приобрела рекордную партию российского газа. Параллельно "Газпром" продолжает поставлять СПГ в Китай, несмотря на санкции США, введенные еще в 2025 году. В ответ на кризис Евросоюз готовится возобновить совместные закупки газа на уровне всего блока.