RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Днепра Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Китай требует от ЕС изъять китайские компании из санкционного списка против России

04:38 26.04.2026 Вс
2 мин
Пекин предупредил: все последствия лягут на плечи Евросоюза
aimg Екатерина Коваль
Фото: пока неизвестно, какие именно меры применит КНР (Getty Images)

Министерство торговли Китая выразило "решительный протест" в связи с включением китайских структур в 20-й пакет санкций ЕС против России. Пекин требует немедленно изъять их из списка и предупреждает о "необходимых мерах" в ответ.

Что не понравилось Китаю

20-й санкционный пакет ЕС впервые прямо ударил по китайским компаниям. Под ограничения попали структуры, которых обвиняют в поставках России товаров двойного использования и компонентов для военно-промышленного комплекса.

Официальный Пекин назвал это решение противоречащим договоренностям между лидерами Китая и ЕС и подрывающим взаимное доверие в двусторонних отношениях.

Угрозы в адрес Брюсселя

Министерство торговли КНР предупредило, что примет "необходимые меры" для защиты китайских компаний.

Всю ответственность за последствия в ведомстве возложили на Евросоюз.

20-й пакет санкций ЕС против России был принят 22 апреля. Кроме китайских структур, он коснулся и других третьих стран, которые поставляют России критические технологии.

Министерство финансов США заявило, что больше не будет делать исключений для нефтяного экспорта России и Ирана, даже несмотря на риски для мировых цен.

В то же время с 25 апреля Европейский Союз вводит запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке. Это решение принято на фоне войны в Иране и нестабильности на энергорынках.

В марте Испания, несмотря на критику, приобрела рекордную партию российского газа. Параллельно "Газпром" продолжает поставлять СПГ в Китай, несмотря на санкции США, введенные еще в 2025 году. В ответ на кризис Евросоюз готовится возобновить совместные закупки газа на уровне всего блока.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
