Китай требует от ЕС изъять китайские компании из санкционного списка против России

Министерство торговли Китая выразило "решительный протест" в связи с включением китайских структур в 20-й пакет санкций ЕС против России. Пекин требует немедленно изъять их из списка и предупреждает о "необходимых мерах" в ответ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Что не понравилось Китаю
20-й санкционный пакет ЕС впервые прямо ударил по китайским компаниям. Под ограничения попали структуры, которых обвиняют в поставках России товаров двойного использования и компонентов для военно-промышленного комплекса.
Официальный Пекин назвал это решение противоречащим договоренностям между лидерами Китая и ЕС и подрывающим взаимное доверие в двусторонних отношениях.
Угрозы в адрес Брюсселя
Министерство торговли КНР предупредило, что примет "необходимые меры" для защиты китайских компаний.
Всю ответственность за последствия в ведомстве возложили на Евросоюз.
20-й пакет санкций ЕС против России был принят 22 апреля. Кроме китайских структур, он коснулся и других третьих стран, которые поставляют России критические технологии.
