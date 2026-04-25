ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Китай надсилає панд до США за тиждень до запланованого візиту Трампа

05:12 25.04.2026 Сб
2 хв
Як Пекін використовує тварин у політиці?
aimg Катерина Коваль
Китай надсилає панд до США за тиждень до запланованого візиту Трампа Фото: Китай давно використовує панд для дипломатії (Getty Images)

Китай надсилає двох панд до Сполучених Штатів напередодні запланованої зустрічі президента Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном у середині травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Хто їде до США

Зоопарк Атланти оголосив у четвер, що самець на ім’я Ping Ping та самиця Fu Shuang будуть передані в рамках угоди, укладеної з Китайською асоціацією охорони дикої природи.

Нова угода замінює попередню, термін дії якої закінчився у 2024 році. Терміни прибуття тварин поки не розголошуються.

"Панд-дипломатія"

Китай використовує передачу панд до зоопарків по всьому світу як інструмент "панд-дипломатії".

Така практика дозволяє Пекіну винагороджувати дружні країни або карати ті, чию поведінку вважає неприйнятною.

Попередній досвід США та Японії

У 2024 році Китай уже надсилав двох панд до Вашингтона після майже річної відсутності тварин у Національному зоопарку.

Тоді небажання продовжувати угоду викликало припущення про політичні причини, хоча офіційно обидві сторони це заперечували.

У січні 2026 року Китай забрав останніх двох панд з Японії, фактично призупинивши програму, яка символізувала дружбу між країнами з 1972 року.

Це сталося на тлі суперечки через заяви прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі про можливість відправлення військ у разі спроби Китаю захопити Тайвань силою.

Нагадаємо, відносини між США та Китаєм залишаються напруженими через низку факторів. Зокрема, Китай висловив занепокоєння щодо "примусового затримання" США вантажного судна під іранським прапором.

Дональд Трамп, своєю чергою, пригрозив Пекіну запровадженням 50% мит, якщо Китай передаватиме зброю Ірану. Також напругу викликають сигнали Китаю про часткове відновлення зв’язків з Тайванем (прямі авіарейси, імпорт продукції), що відбулося після візиту делегації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
