Китай надсилає панд до США за тиждень до запланованого візиту Трампа

Китай надсилає двох панд до Сполучених Штатів напередодні запланованої зустрічі президента Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном у середині травня.

Хто їде до США

Зоопарк Атланти оголосив у четвер, що самець на ім’я Ping Ping та самиця Fu Shuang будуть передані в рамках угоди, укладеної з Китайською асоціацією охорони дикої природи.

Нова угода замінює попередню, термін дії якої закінчився у 2024 році. Терміни прибуття тварин поки не розголошуються.

"Панд-дипломатія"

Китай використовує передачу панд до зоопарків по всьому світу як інструмент "панд-дипломатії".

Така практика дозволяє Пекіну винагороджувати дружні країни або карати ті, чию поведінку вважає неприйнятною.

Попередній досвід США та Японії

У 2024 році Китай уже надсилав двох панд до Вашингтона після майже річної відсутності тварин у Національному зоопарку.

Тоді небажання продовжувати угоду викликало припущення про політичні причини, хоча офіційно обидві сторони це заперечували.

У січні 2026 року Китай забрав останніх двох панд з Японії, фактично призупинивши програму, яка символізувала дружбу між країнами з 1972 року.

Це сталося на тлі суперечки через заяви прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі про можливість відправлення військ у разі спроби Китаю захопити Тайвань силою.