Китай надсилає панд до США за тиждень до запланованого візиту Трампа
Китай надсилає двох панд до Сполучених Штатів напередодні запланованої зустрічі президента Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном у середині травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Хто їде до США
Зоопарк Атланти оголосив у четвер, що самець на ім’я Ping Ping та самиця Fu Shuang будуть передані в рамках угоди, укладеної з Китайською асоціацією охорони дикої природи.
Нова угода замінює попередню, термін дії якої закінчився у 2024 році. Терміни прибуття тварин поки не розголошуються.
"Панд-дипломатія"
Китай використовує передачу панд до зоопарків по всьому світу як інструмент "панд-дипломатії".
Така практика дозволяє Пекіну винагороджувати дружні країни або карати ті, чию поведінку вважає неприйнятною.
Попередній досвід США та Японії
У 2024 році Китай уже надсилав двох панд до Вашингтона після майже річної відсутності тварин у Національному зоопарку.
Тоді небажання продовжувати угоду викликало припущення про політичні причини, хоча офіційно обидві сторони це заперечували.
У січні 2026 року Китай забрав останніх двох панд з Японії, фактично призупинивши програму, яка символізувала дружбу між країнами з 1972 року.
Це сталося на тлі суперечки через заяви прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі про можливість відправлення військ у разі спроби Китаю захопити Тайвань силою.
Нагадаємо, відносини між США та Китаєм залишаються напруженими через низку факторів. Зокрема, Китай висловив занепокоєння щодо "примусового затримання" США вантажного судна під іранським прапором.
Дональд Трамп, своєю чергою, пригрозив Пекіну запровадженням 50% мит, якщо Китай передаватиме зброю Ірану. Також напругу викликають сигнали Китаю про часткове відновлення зв’язків з Тайванем (прямі авіарейси, імпорт продукції), що відбулося після візиту делегації.