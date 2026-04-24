У Євросоюзі починають обмежувати імпорт російського газу, - ЗМІ

З 25 квітня Європейський Союз заборонить закупівлю російського скрапленого природного газу (СПГ) на спотовому ринку на тлі війни в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, наразі ЄС покриває близько 12% своїх потреб у газі за рахунок Росії, частина якого надходить трубопроводами. Аналітики оцінюють, що заборона на спотові закупівлі може скоротити постачання російського СПГ до Європи на 2,8-3,5 млн тонн на рік.

Попри війну на Близькому Сході та обмеження поставок через Ормузьку протоку, директор з питань газу та СПГ у Європі компанії Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер не бачить значних ризиків для постачання газу до ЄС.

Він зазначає, що країнам доведеться нарощувати імпорт, аби заповнити газові сховища перед наступною зимою.

"Поки що ми не бачимо значного ризику для поставок, але ситуація може змінитися за кілька місяців", - заявив експерт.

У свою чергу аналітик компанії Energy Aspects Том Пурді нагадав, що у разі загострення ситуації Єврокомісія може оголосити надзвичайний стан і тимчасово відновити закупівлі російського газу на спотовому ринку. Втім, він не очікує швидкого застосування такого механізму.

За його словами, більш серйозним випробуванням стане 1 січня 2027 року, коли припиняться довгострокові контракти на постачання російського СПГ.

Зокрема, великі європейські енергокомпанії, серед яких TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA та SEFE Securing Energy for Europe GmbH, будуть змушені розірвати відповідні угоди.

Водночас у Bloomberg наголошують, що заборона не призведе до повного зникнення російського СПГ зі світового ринку.

Компанія Новатек вже уклала попередню угоду на постачання газу до В’єтнаму, а частина обсягів може бути перенаправлена до Туреччини та Єгипту.