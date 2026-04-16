Головна » Бізнес » Енергетика

Санкції - не завада? Іспанія закупила рекордну в історії партію газу з РФ

15:05 16.04.2026 Чт
Як це їй вдалося, зважаючи на закриту Ормузьку протоку і санкції проти Росії?
aimg Олена Чупровська
Санкції - не завада? Іспанія закупила рекордну в історії партію газу з РФ Фото: як Іспанія встигла скористатися моментом і закупити багато газу з РФ (Getty Images)

Іспанія у березні 2026 року придбала найбільшу в своїй історії партію газу РФ - і це на тлі війни на Близькому Сході, який суттєво змінив структуру постачань енергоносіїв до Європи.

Як пише РБК-Україна, про це повідомило іспанське видання El País з посиланням на дані оператора газової системи Enagás.

Читайте також: Відкриття Ормуза не врятує? У США дали невтішний прогноз щодо цін на паливо

Рекорд, якого ще не було

За даними Enagás, у березні Іспанія отримала 9 807 гігават-годин (ГВт·год) російського газу. Це більше, ніж під час енергетичної кризи 2023 року, коли ціни різко злетіли. Порівняно з лютим - ріст більш ніж удвічі.

Санкції ЄС формально обмежують закупівлі енергоносіїв з Росії, проте графік їх поступового запровадження дозволяє імпортувати газ з Москви до 2027 року.

Чому саме зараз

Аналітики газового ринку назвали кілька причин рекордних закупівель:

  • Напади США та Ізраїлю на Іран спричинили різке зростання цін на газ - з близько 30 євро за МВт·год до понад 60 євро. Наразі ціна на спотовому ринку TTF становить близько 42 євро.
  • Через бойові дії у Перській затоці Катар та ОАЕ різко скоротили експорт після ударів по власній енергетичній інфраструктурі.
  • Через санкції Росія має менше покупців, тому знижує ціни - і російський газ став вигіднішим за альтернативи.
  • Наприкінці квітня набуде чинності норма ЄС, яка забороняє купувати російський газ на спотовому ринку. Це могло підштовхнути трейдерів завчасно збільшити закупівлі.

Іспанія - не лише споживач

Країна має шість регазифікаційних заводів - у Барселоні, Картахені, Уельві, Більбао, Сагунто та Мугардосі. Це дозволяє великим міжнародним трейдерам зберігати там газ не лише для іспанського ринку, а й для перепродажу в інших напрямках.

Водночас і власне споживання зросло. Попит у березні збільшився на 2%, а використання газу для виробництва електроенергії - на 46,8%. Це пов'язано з тим, що оператор електромережі Red Eléctrica посилив роботу газотурбінних електростанцій для запобігання масштабним відключенням.

Що далі з російським газом

Великі оператори, як-от Naturgy, зберігають стабільні довгострокові контракти з Росією і не збільшують обсяги. Але наступного року ситуація може змінитися: ЄС планує заборонити імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня, а трубопровідного - восени 2027 року.

Деякі держави-члени вже ставлять ці плани під сумнів - закрити російський маршрут без альтернатив складно.

Альтернативи шукають, але час іде

Іспанія активно шукає заміну. Переговори щодо збільшення потужності газопроводу Medgaz з Алжиру - основного постачальника країни - ще тривають. З часу приходу Дональда Трампа до влади закупівлі американського газу подвоїлися, частково в рамках торгових перемовин щодо тарифів.

Тим часом, попри санкції США, введені у січні 2025 року, російський "Газпром" поновив постачання скрапленого газу до Китаю. Вже здійснено другий рейс із заводу "Портовая" на Балтиці - до китайського порту Бейхай.

Як повідомляло РБК-Україна, США ще у листопаді 2025 року заявили про намір витіснити весь російський газ із Європи. Американські чиновники здійснювали поїздки до європейських країн, просуваючи власні енергоносії.

Російська Федерація Іспанія Близький Схід Газ
Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи