Китай відреагував на погрози Трампа знищити електростанції Ірану

Китай відреагував на погрози президента США Дональда Трампа знищити електростанції Ірану. Пекін попередив про "замкнене коло" та назвав війну "незаконною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня, яку наводить The Guardian .

За словами Лінь Цзяня, "якщо війна пошириться далі, а ситуація знову погіршиться, весь регіон може опинитися в неконтрольованій ситуації".

"Застосування сили призведе лише до замкненого кола", - заявив речник МЗС КНР.

Він додав, що "війна, яку США та Ізраїль, як вважається, розпочали незаконно, взагалі не повинна була починатися".

Що передувало

Трамп погрожує знищити електроенергетику Ірану, якщо протягом двох діб не буде розблоковано Ормузьку протоку.

"Якщо Іран не відкриє повністю, без загрози, Ормузьку протоку протягом 48 годин від цього моменту, США завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої", - заявив він.

У відповідь Тегеран обіцяє занурити у пітьму країни Перської затоки, якщо Сполучені Штати завдадуть удари по іранських електростанціях.

Іранські сили також погрожують атакувати опріснювальні установки та американську й ізраїльську інфраструктуру інформаційних технологі.

Згодом Іран зробив ще одну заяву щодо Ормузької протоки.