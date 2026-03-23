Китай отреагировал на угрозы Трампа уничтожить электростанции Ирана

Китай отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа уничтожить электростанции Ирана. Пекин предупредил о "замкнутом круге" и назвал войну "незаконной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня, которое приводит The Guardian .

По словам Линь Цзяня, "если война распространится дальше, а ситуация снова ухудшится, весь регион может оказаться в неконтролируемой ситуации".

"Применение силы приведет лишь к замкнутому кругу", - заявил представитель МИД КНР.

Он добавил, что "война, которую США и Израиль, как считается, начали незаконно, вообще не должна была начинаться".

Что предшествовало

Трамп угрожает уничтожить электроэнергетику Ирана, если в течение двух суток не будет разблокирован Ормузский пролив.

"Если Иран не откроет полностью, без угрозы, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой", - заявил он.

В ответ Тегеран обещает погрузить во тьму страны Персидского залива, если Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям.

Иранские силы также угрожают атаковать опреснительные установки и американскую и израильскую инфраструктуру информационных технологий.

Впоследствии Иран сделал еще одно заявление по Ормузскому проливу.