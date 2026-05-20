Китай тримає РФ на дистанції: Коваленко назвав важливий нюанс візиту Путіна в Пекін

20:10 20.05.2026 Ср
Чому Пекін не поспішає підтримувати новий газопровід із Росії?
aimg Юлія Голованова
Китай тримає РФ на дистанції: Коваленко назвав важливий нюанс візиту Путіна в Пекін Фото: керівник РФ Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImages)
Російський диктатор Володимир Путін так і не досяг домовленостей щодо газопроводу "Сила Сибіру-2" під час візиту в Китай. Пекін продовжує тримати Москву у залежній та слабкій позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна, про це написав у своєму Telegram-каналі Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, відсутність домовленостей щодо "Сили Сибіру-2" демонструє реальне ставлення Китаю до Росії.

"Пекін продовжує сприймати РФ як “сировинний придаток", який має залишатися у слабкій позиції для отримання дешевих енергоресурсів", - пише Коваленко.

Крім того, експерт зазначає, що для Китаю Росія залишається токсичним партнером через міжнародну ізоляцію та санкційний тиск.

"Будувати щось нове з Росією зараз для Китаю ризиковано", - наголосив Коваленко.

"Дружба" Путіна і Сі проходить перевірку

Візит Путіна до Китаю знову привернув увагу до багаторічних відносин між російським диктатором та лідером КНР Сі Цзіньпін. Протягом років вони неодноразово демонстрували близькі політичні контакти, проводили особисті зустрічі та робили спільні заяви про стратегічне партнерство.

Однак нинішні переговори проходять уже в інших геополітичних умовах, а саме на тлі війни РФ проти України, санкцій та посилення економічної залежності Москви від Пекіна.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін та Володимир Путін підписали декларацію про "багатополярний світовий порядок".

Раніше також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч російського диктатора Володимира Путіна з главою КНР Сі Цзіньпіном.

