Китай держит РФ на дистанции: Коваленко назвал важный нюанс визита Путина в Пекин
Российский диктатор Владимир Путин так и не достиг договоренностей по газопроводу "Сила Сибири-2" во время визита в Китай. Пекин продолжает держать Москву в зависимой и слабой позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина, об этом написал в своемTelegram-канале Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, отсутствие договоренностей по "Силе Сибири-2" демонстрирует реальное отношение Китая к России.
"Пекин продолжает воспринимать РФ как "сырьевой придаток", который должен оставаться в слабой позиции для получения дешевых энергоресурсов", - пишет Коваленко.
Кроме того, эксперт отмечает, что для Китая Россия остается токсичным партнером из-за международной изоляции и санкционного давления.
"Строить что-то новое с Россией сейчас для Китая рискованно", - подчеркнул Коваленко.
"Дружба" Путина и Си проходит проверку
Визит Путина в Китай вновь привлек внимание к многолетним отношениям между российским диктатором и лидером КНР Си Цзиньпин. На протяжении лет они неоднократно демонстрировали близкие политические контакты, проводили личные встречи и делали совместные заявления о стратегическом партнерстве.
Однако нынешние переговоры проходят уже в других геополитических условиях, а именно на фоне войны РФ против Украины, санкций и усиления экономической зависимости Москвы от Пекина.
