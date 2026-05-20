Горілка, млинці та закулісна дипломатія: як Сі Цзіньпінь та Путін побудували дружбу "без меж"

14:40 20.05.2026 Ср
Лідерів об'єднує понад 40 зустрічей, тости з горілкою, спільні прогулянки та навіть приготування млинців
Марія Кучерявець
Горілка, млинці та закулісна дипломатія: як Сі Цзіньпінь та Путін побудували дружбу "без меж" Фото: російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі 20 травня (Getty Images)
Візит глави Кремля Володимира Путіна до Китаю виводить на перший план тему багаторічної "дружбу" з главою КНР Сі Цзіньпіном, яку лідери вибудовували через десятки зустрічей, особисті ритуали та домовленості. Але нинішні переговори у Пекіні проходять у зовсім інших геополітичних реаліях.

РБК-Україна розповідає, як Пекін балансує між США і Росією та що стоїть за демонстрацією партнерства Китаю та Росії "без меж".

Головне:

  • Історія дружби: Сі Цзіньпін та Путін зустрічалися понад 40 разів і роками вибудовували особисті ритуали (пили горілку на дні народження, разом смажили млинці).
  • Сі Цзіньпін між Трампом та Путіним: Китай приймає лідерів США та РФ поспіль, позиціонуючи себе "центром світової дипломатії".
  • Непублічні натяки: За даними FT, під час зустрічі з Трампом Сі Цзіньпін заявив, що Путін може "пошкодувати" про вторгнення в Україну (МЗС Китаю це офіційно спростовує).
  • Чергове фіаско з "трубою": Путін знову, імовірно невдало, намагається проштовхнути проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2" - питання, яке роками "висить" у повітрі.

40 рекордних зустрічей: як Сі Цзіньпін та Путін дійшли до "союзу"

Росія та Китай зміцнили свої відносини в останні десятиліття з метою протидії впливу США. Наразі Пекін і Москва визначають свої відносини як "Всеосяжне стратегічне партнерство", що характеризується співпрацею у міжнародних справах, військовому та технологічному розвитку.

Країни мають спільний кордон завдовжки 4 300 км (демаркований у 1991 році), а у 2001 році підписали Договір про добросусідство та дружнє співробітництво, який у 2021-му продовжили ще на п’ять років.

Від 7 травня 2000 року Путін здійснив понад 20 поїздок до Китаю. Загалом Сі Цзіньпін зустрічався з главою Кремля більше, ніж із будь-ким зі світових лідерів - понад 40 разів.

Проте цій дружбі передували ідеологічний розкол, прикордонні конфлікти та роки військового протистояння.

Особисті "ритуали": тости з горілкою та приготування млинців

Стосунки Сі Цзіньпіна та Путіна є сильно персоналізованими. Лідер КНР, який рідко показує емоції публічно, називав Путіна своїм "найкращим і найближчим другом".

Їхні відносини супроводжуються особистими "ритуалами": спільними обідами, святкуваннями днів народження, спортивними заходами, прогулянками на човнах та чаюваннями.

У 2013 році на день народження Путіна Сі Цзіньпін подарував йому торт, вони святкували з ковбасою та горілкою. А у 2018-му під час банкету глава Кремля приготував і подав лідеру КНР популярний вуличний фаст-фуд у Китаї - цзяньбін ("китайський млинець" або "китайська шаурма"), того ж року вже в Росії вони разом готували традиційні млинці з ікрою та пили горілку.

Фото: Сі Цзіньпін і Путін у 2013 році п'ють горілку на день народження російського диктатора (Getty Images)

Втім, з часом баланс сил у відносинах змінився. Якщо раніше Китай мав потребу в російських енергоносіях та військових технологіях, то тепер залежність Москви від Пекіну зросла.

4 лютого 2022 року під час візиту Путіна до Пекіна на відкриття зимових Олімпійських ігор, за даними Bloomberg, Сі Цзіньпін просив його не починати великий військовий конфлікт в Україні під час Ігор. А вже Через 24 години після завершення Олімпіади Путін визнав незалежність самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а невдовзі оголосив повномасштабне вторгнення в Україну.

Як Пекін тримає баланс, і чи дійсно у Путіна все вдається

Нинішній візит російського диктатора в Китай проходить у середу, 20 травня, менш ніж через тиждень після завершення візиту президента США Дональда Трампа до Китаю.

Перед початком візиту Путін у відеозверненні заявив, що відносини країн "досягли справді безпрецедентного рівня". Пекін приймає лідерів США та Росії поспіль, демонструючи себе як новий центр дипломатичної ваги.

З Трампом китайський лідер прагне тактичного перемир’я, а з Путіним - демонструє "партнерство без обмежень". При цьому Пекін демонструє себе як "центр світової дипломатії", підкреслюючи, що "вкрай рідко в постхолодновоєнну епоху одна країна приймає лідерів США та Росії поспіль".

При цьому видання Financial Times повідомляло, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом зазначив, що Путін може "пошкодувати" про початок вторгнення в Україну (МЗС Китаю офіційно це заперечує).

Ця заява розбурхала ЗМІ, адже вона виходить за межі звичного китайського стилю. Пекін зазвичай говорить про "українську кризу", уникаючи прямого звинувачення Росії в агресії.

Не вдається Москві й "пробити" своє питання щодо газопроводу "Сила Сибіру-2". Путін привіз із собою в Пекін велику делегацією урядовців та керівників енергетичних компаній для обговорення проєкту. І це вже п’ята спроба Кремля просунути цю "трубу" за останні чотири роки, щоб переорієнтувати постачання газу з Європи на Китай.

Втім, за даними Reuters, прориву знову не сталося: Сі Цзіньпін заявив, що "енергетична співпраця має стати баластом у відносинах", але сам газопровід не згадав. Це питання залишається невирішеним, і переговори можуть затягнутися на роки, вважають аналітики.

Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
