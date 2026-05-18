Китай озвучив теми переговорів з Путіним: чи є серед них Україна

16:39 18.05.2026 Пн
Кремль покладає величезні надії на зустріч у Пекіні. Чому ж китайське МЗС вирішило взагалі не згадувати Україну?
Китай озвучив теми переговорів з Путіним: чи є серед них Україна Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Під час майбутнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю сторони планують обговорити співпрацю та міжнародні питання, що становлять спільний інтерес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що майбутня поїздка стане для Путіна вже 25-м візитом до КНР.

За його словами, під час зустрічі лідери Китаю та Росії планують обговорити двосторонні відносини, співпрацю у різних сферах, а також міжнародні та регіональні питання.

У Пекіні зазначили, що переговори стосуватимуться тем, які становлять "спільний інтерес" для обох країн.

При цьому прямо про Україну китайська сторона не згадувала.

Очікування Кремля

За даними Reuters, Росія покладає великі надії на візит Путіна до Китаю.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав відносини між Москвою та Пекіном "особливо привілейованим і стратегічним партнерством".

"Ми покладаємо дуже серйозні сподівання на цей візит", - заявив він.

За його словами, до російської делегації увійдуть віцепрем’єри, міністри та керівники великих компаній.

Пєскова також запитали про можливе обговорення проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2", який має з’єднати арктичні родовища РФ із Китаєм через Монголію.

Він відповів, що під час переговорів сторони розглянуть усі питання економічного порядку денного двосторонніх відносин.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай 20 травня. Поїздка має відбутися лише через кілька днів після саміту лідера КНР Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа у Пекіні.

За даними South China Morning Post, Путін перебуватиме у Китаї один день, а сам візит називають частиною "рутинних контактів" між Москвою та Пекіном.

