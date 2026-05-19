ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай тайно тренировал российских военных, - Reuters

16:01 19.05.2026 Вт
2 мин
Участие в войне нескольких подготовленных китайцами оккупантов уже подтверждено
aimg Валерий Ульяненко
Китай тайно тренировал российских военных, - Reuters Фото: российские военные (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Китай в конце прошлого года тайно подготовил на своей территории около 200 российских военнослужащих. Часть из них после обучения вернулась воевать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Китай отреагировал на статью о словах Си Цзиньпиня, что Путин может "пожалеть" о войне

Данные трех европейских разведывательных служб свидетельствуют, что тайные тренировки были согласованы в российско-китайском соглашении, которое высокопоставленные офицеры обеих стран подписали в Пекине 2 июля 2025 года.

Документ предусматривал обучение около 200 россиян на военных объектах в Пекине и Нанкине. В свою очередь, сотни китайских военных должны были пройти подготовку в России.

Соглашение строго запрещало любое освещение этих визитов в средствах массовой информации обоих государств, а также передачу информации третьим сторонам.

Обучение военных РФ

Российских военнослужащих обучали в таких сферах:

  • беспилотные летательные аппараты;
  • радиоэлектронная борьба (РЭБ);
  • армейская авиация;
  • бронетанковая пехота.

По данным разведки, китайская индустрия беспилотников предоставила россиянам технологические новинки и передовые методы подготовки, в частности летные симуляторы.

Значительная часть российского персонала состояла из высокопоставленных инструкторов, способных передавать полученные знания дальше по цепочке командования.

Прямое вовлечение Китая в войну

Представители разведки отмечают, что визиты китайских военных в Россию продолжаются как минимум с 2024 года, однако подготовка российских бойцов в Китае является новым явлением.

Обучая российских военных на оперативном и тактическом уровнях для дальнейшего участия в войне против Украины, Пекин оказался более вовлеченным в конфликт в Европе, чем считалось ранее.

Одно из разведывательных ведомств подтвердило личности нескольких россиян в званиях от младшего сержанта до подполковника, которые после обучения в Китае участвовали в боевых действиях с применением дронов во временно оккупированном Крыму и Запорожской области.

Отмечается, что Китай и Россия объявили о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, обязавшись проводить совместные военные учения.

При этом Пекин официально продолжает заявлять о своей нейтральной позиции в войне и позиционирует себя как посредника в мирном процессе.

Визит Путина в Китай

Напомним, российский диктатор планирует посетить Китай 20 мая. В Москве этот визит называют частью "рутинных контактов" между страной-агрессором и КНР. Путин будет находиться в Пекине всего один день.

РБК-Украина также писало, что во время визита диктатора в Китай стороны планируют обсудить сотрудничество и международные вопросы, которые представляют общий интерес для Москвы и Пекина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Китай Война в Украине
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе