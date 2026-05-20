Китай мог готовить для РФ бойцов элитного "Рубикона", - Welt

Среди российских военных, которых мог тайно готовить Китай, могли быть операторы дронов элитного подразделения "Рубикон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию немецкого издания Welt

По данным издания, после завершения оперативно-тактической подготовки с начала 2026 года десятки российских военных участвовали в боевых операциях в Украине. Часть из них после обучения получила командные должности в подразделениях РФ.

"Среди подготовленных в Китае военных были также представители "Рубикона" - российского элитного подразделения беспилотников, присутствие которого часто существенно влияет на ход событий в прифронтовых регионах Украины", - говорится в материале Welt.

Что известно о "Рубиконе"

"Рубикон" - это военная структура в составе вооруженных сил России, которая специализируется на использовании современных боевых беспилотников. Подразделение принимает непосредственное участие в войне РФ против Украины и считается одним из ключевых российских центров развития дроновых технологий.

По информации Welt, подготовка в Китае включала:

использование боевых беспилотников;

современные боевые симуляции;

системы радиоэлектронной борьбы;

методы противодействия дронам.

Российские военные проходили как практические занятия, так и тренировки на виртуальных симуляторах.