ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Китай мог готовить для РФ бойцов элитного "Рубикона", - Welt

23:05 20.05.2026 Ср
2 мин
Что известно о скрытом сотрудничестве Москвы и Пекина?
aimg Юлия Голованова
Китай мог готовить для РФ бойцов элитного "Рубикона", - Welt Фото: Китай готовит элитных военных из рф к войне в Украине (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Среди российских военных, которых мог тайно готовить Китай, могли быть операторы дронов элитного подразделения "Рубикон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию немецкого издания Welt

Читайте также: Визит Путина в Китай обернулся многомиллиардными потерями "Газпрома"

По данным издания, после завершения оперативно-тактической подготовки с начала 2026 года десятки российских военных участвовали в боевых операциях в Украине. Часть из них после обучения получила командные должности в подразделениях РФ.

"Среди подготовленных в Китае военных были также представители "Рубикона" - российского элитного подразделения беспилотников, присутствие которого часто существенно влияет на ход событий в прифронтовых регионах Украины", - говорится в материале Welt.

Что известно о "Рубиконе"

"Рубикон" - это военная структура в составе вооруженных сил России, которая специализируется на использовании современных боевых беспилотников. Подразделение принимает непосредственное участие в войне РФ против Украины и считается одним из ключевых российских центров развития дроновых технологий.

По информации Welt, подготовка в Китае включала:

  • использование боевых беспилотников;
  • современные боевые симуляции;
  • системы радиоэлектронной борьбы;
  • методы противодействия дронам.

Российские военные проходили как практические занятия, так и тренировки на виртуальных симуляторах.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай в конце прошлого года тайно подготовил на своей территории около 200 российских военных, часть из которых после этого вернулась воевать против Украины.

В то же время Китай официально отрицал информацию о тайной подготовке российских солдат и называл такие заявления попыткой переложить ответственность за войну в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Китай Войска РФ
Новости
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России