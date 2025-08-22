Китай стає на бік Індії у торгівельній війні з США

Китай заявив про готовність стати на бік Індії у конфлікті з адміністрацією Дональда Трампа щодо мит на індійський експорт. Це ще один знак того, що Пекін і Нью-Делі шукають спільну мову, попри давні територіальні суперечки.

"Сполучені Штати запровадили тарифи до 50% проти Індії і навіть пригрозили новими. Китай категорично проти цього" , - наголосив посол КНР.

За його словами, Пекін "твердо стоятиме поруч з Індією для захисту багатосторонньої торговельної системи на чолі зі Світовою організацією торгівлі".

Переговори щодо кордону

Заява прозвучала на тлі візиту міністра закордонних справ Китаю Ван Ї до Індії - першої поїздки за останні три роки. Під час переговорів сторони погодилися активізувати роботу з демаркації спірного кордону, який роками залишався джерелом напруги.

Очікувана зустріч Моді та Сі Цзіньпіня

Очікується, що вже цього місяця прем’єр-міністр Нарендра Моді зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном у китайському Тяньцзіні під час саміту Шанхайської організації співробітництва. Це буде перший візит Моді до Китаю за сім років.

Критика Вашингтона

Сюй Фейхун жорстко розкритикував Вашингтон, звинувативши його у використанні мит "як інструмента шантажу для вибивання вигідних умов".

"Перед такими діями мовчати чи йти на компроміс означає лише заохочувати агресора", - заявив дипломат.

Він підкреслив, що країни Глобального Півдня уважно стежать за кроками Китаю та Індії, адже від їхнього партнерства залежить, чи зможуть держави, що розвиваються, подолати нинішні економічні труднощі.