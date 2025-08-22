Китай становится на сторону Индии в торговой войне с США

Китай заявил о готовности встать на сторону Индии в конфликте с администрацией Дональда Трампа касательно пошлин на индийский экспорт. Это еще один знак того, что Пекин и Нью-Дели ищут общий язык, несмотря на давние территориальные споры.

"Соединенные Штаты ввели тарифы до 50% против Индии и даже пригрозили новыми. Китай категорически против этого", - подчеркнул посол КНР.

По его словам, Пекин "твердо будет стоять рядом с Индией для защиты многосторонней торговой системы во главе со Всемирной торговой организацией".

Переговоры по границе

Заявление прозвучало на фоне визита министра иностранных дел Китая Ван И в Индию - первой поездки за последние три года. Во время переговоров стороны согласились активизировать работу по демаркации спорной границы, которая годами оставалась источником напряжения.

Ожидаемая встреча Моди и Си Цзиньпина

Ожидается, что уже в этом месяце премьер-министр Нарендра Моди встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в китайском Тяньцзине во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Это будет первый визит Моди в Китай за семь лет.

Критика Вашингтона

Сюй Фэйхун жестко раскритиковал Вашингтон, обвинив его в использовании пошлин "как инструмента шантажа для выбивания выгодных условий".

"Перед такими действиями молчать или идти на компромисс означает лишь поощрять агрессора", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что страны Глобального Юга внимательно следят за шагами Китая и Индии, ведь от их партнерства зависит, смогут ли развивающиеся государства преодолеть нынешние экономические трудности.