Китай спростував звинувачення Трампа щодо змови з КНДР та Росією

Пекін спростовував заяву глави Білого дому Дональда Трампа про змову лідерів Китаю, КНДР та Росії проти Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Звинувачення Трампа у змові, які прозвучали на тлі проведення військового параду в Пекіні, заперечив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.
"Китай розвиває свої дипломатичні відносини з усіма країнами, ніколи не атакуючи третю сторону", - заявив дипломат.
Він також назвав "безвідповідальними" зауваження голови зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, яка назвала зустріч лідерів Росії, Китаю та КНДР "прямим викликом" міжнародному порядку.
Як відомо, 3 вересня в Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя перемоги КНР над японськими загарбниками та у Другій світовій війні. На ньому продемонстрували новітню зброю та техніку китайської армії.
На парад запросили главу Кремля Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина, які спостерігали за урочистостями поруч з президентом КНР Сі Цзіньпінем.
Трамп своєю чергою повідомив, що спостерігав онлайн за парадом у Пекіні, на що, на його думку, розраховували лідери КНР та Росії.
Перед цим Дональд Трамп заявив про змову трьох лідерів проти США, а потім доручив Пентагону розробити стратегію щодо стримування КНР і Росії. При цьому глава Білого дому наголосив, що США не налаштовані на конфлікт із цими країнами, про що заявив голова Пентагону Піт Хегсет 3 вересня.
Водночас верховний представник ЄС Кая Каллас 3 вересня назвала зустріч лідерів Китаю, Північної Кореї та Росії у Пекіні "прямим викликом" міжнародній системі. Вона охарактеризувала це як побудову "антизахідного світового порядку".