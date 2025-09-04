RU

Китай опроверг обвинения Трампа в сговоре с КНДР и Россией

Фото: представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Пекин опровергал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о заговоре лидеров Китая, КНДР и России против Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Обвинения Трампа в заговоре, которые прозвучали на фоне проведения военного парада в Пекине, опроверг представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

"Китай развивает свои дипломатические отношения со всеми странами, никогда не атакуя третью сторону", - заявил дипломат.

Он также назвал "безответственными" замечания главы внешней политики ЕС Каи Каллас, которая назвала встречу лидеров России, Китая и КНДР "прямым вызовом" международному порядку.

Как известно, 3 сентября в Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия победы КНР над японскими захватчиками и во Второй мировой войне. На нем продемонстрировали новейшее оружие и технику китайской армии.

На парад пригласили главу Кремля Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые наблюдали за торжествами рядом с президентом КНР Си Цзиньпинем.

Трамп в свою очередь сообщил, что наблюдал онлайн за парадом в Пекине, на что, по его мнению, рассчитывали лидеры КНР и России.

Перед этим Дональд Трамп заявил о заговоре трех лидеров против США, а затем поручил Пентагону разработать стратегию по сдерживанию КНР и России. При этом глава Белого дома подчеркнул, что США не настроены на конфликт с этими странами, о чем заявил глава Пентагона Пит Хегсет 3 сентября.

В то же время верховный представитель ЕС Кая Каллас 3 сентября назвала встречу лидеров Китая, Северной Кореи и России в Пекине "прямым вызовом" международной системе. Она охарактеризовала это как построение "антизападного мирового порядка".

