Китай зобов'язався щорічно закуповувати у США сільськогосподарську продукцію на 17 млрд доларів

05:00 18.05.2026 Пн
2 хв
Що відомо про домовленість США та Китаю?
Едуард Ткач
Китай зобов'язався щорічно закуповувати у США сільськогосподарську продукцію на 17 млрд доларів Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Getty Images)
У Білому домі заявили, що Китай зобов'язався закупити у США сільськогосподарську продукцію на суму 17 млрд доларів протягом 2026, 2027 і 2028 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно із заявою, цифра в 17 млрд доларів не включає зобов'язання Китаю щодо закупівлі сої, про що було домовлено 2025 року.

Також сказано, що Китай співпрацюватиме з регулювальними органами США для скасування призупинення роботи американських підприємств із переробки яловичини і відновлення імпорту птиці зі штатів США, які визнані вільними від пташиного грипу.

Глава МЗС КНР Ван Ї минулого тижня говорив, що ці ради розглянуть питання доступу сільськогосподарської продукції на ринок і розширюватимуть торгівлю "в рамках взаємного зниження".

Що ще важливо знати

Reuters пише, що після торішніх взаємних мит, які різко скоротили торгівлю, експорт сільськогосподарської продукції США в Китай помітно скоротився.

За даними Міністерства сільського господарства США, у 2025 році експорт впав на 65,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 8,4 млрд доларів.

Також агентство зазначає, що з моменту першого терміну Трампа, Китай рідко скоротив свою залежність від американської сільськогосподарської продукції, закуповуючи у США приблизно 20% соєвих боргів у 2024 році, порівняно з 41% у 2016 році.

Візит Трампа до Китаю

Нагадаємо, що 14 травня президент США Дональд Трамп зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Після цієї зустрічі сторони домовилися про взаємне зниження мит.

Також після цієї зустрічі в МЗС КНР повідомив, що Китай, і США - сподіваються на якнайшвидше завершення війни в Україні, і обидві країни готові зіграти "ключову роль" у цьому питанні.

