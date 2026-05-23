Китай отменяет пошлины на товары из Африки, чтобы перехитрить Трампа, - WSJ

Странам Африки после возвращения Дональда Трампа на пост президента США стало сложнее экспортировать свою продукцию в Америку из-за пошлин. Однако Китай увидел в этих трудностях возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В частности, с 1 мая Пекин отменил пошлины на все товары из 53 из 54 африканских стран, стремясь завоевать бизнес и влияние на континенте. Теперь все товары, от вина до семян кунжута и шерсти, поступают в Китай без пошлин из всех стран, кроме крошечной Эсватини, которая поддерживает дипломатические отношения с Тайванем.

По мнению аналитиков, этот шаг может еще больше приблизить население Африки и ее огромные минеральные ресурсы к Китаю. Согласно WSJ, многие африканские лидеры и граждане положительно восприняли заявление Пекина и видят в Китая образец для подражания в его усилиях по выводу сотен миллионов людей из нищеты.

Также издание пишет, что этот шаг принятый Китаем может обеспечить бесперебойные цепочки поставок важнейших минералов, таких как кобальт, медь и колтан.

Помимо этого, он также открывает новые возможности для китайских компаний сотрудничать с африканскими правительствами в реализации инфраструктурных, логистических и производственных проектов.

Контраст с США и выгода Китая

Инициатива Пекина резко контрастирует с подходом администрации Трампа к странам, которые он назвал "странами-помойками".

В частности, в 2025 году США ввели пошлины в размере 30% на ЮАР, крупнейшую экономику континента, и 15% на богатую полезными ископаемыми Демократическую Республику Конго.

Затем Трамп ввел пошлины в размере 10% на все страны, но законность его действий до сих пор находится на рассмотрении суда.

Резюмируя WSJ отмечает, что инициатива Китая по введению нулевых таможенных пошлин может позволить стране вернуть часть утраченных позиций в Африке. Такая политика предоставляет Пекину альтернативный способ расширения своего экономического влияния.