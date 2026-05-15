Трамп допустив скасування санкцій проти Китаю, які пов'язані з Іраном

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість послаблення санкцій проти китайських нафтових компаній, які купують сировину в Ірану. Цю тему він обговорив під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Послаблення цих обмежень може стати серйозною поступкою Пекіну за підсумками двостороннього саміту лідерів.

Сполучені Штати запровадили санкції проти китайських нафтопереробних заводів у рамках масштабної військової та економічної кампанії проти Тегерана.

За інформацією видання, американський лідер заявив, що питання обмежувальних заходів порушувалося під час офіційних зустрічей у столиці Китаю.

Підсумки візиту Трампа до Китаю

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перебував із офіційним візитом у Пекіні, де провів серію насичених переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі лідери двох наддержав обговорили низку глобальних питань, зокрема війну в Україні та ядерну програму Тегерана.

Як писало РБК-Україна, американський лідер заявив, що під час переговорів сторони порушували тему війни в Україні та висловили спільне бажання побачити врегулювання конфлікту, проте конкретних деталей плану поки що не надали.

Крім того, Пекін та Вашингтон досягли принципової згоди в тому, що Іран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю.

Водночас за підсумками візиту Трамп констатував, що переговори не принесли істотних проривів ні у сфері торгівлі, ні в питаннях врегулювання іранської кризи загалом.