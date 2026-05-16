США та Китай домовилися знизити мита після переговорів Трампа і Сі

Китай і США домовилися про взаємне зниження мит на окремі товари після дводенного саміту президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна у Пекіні.

Про нові домовленості повідомило Міністерство торгівлі Китаю.

У Пекіні заявили, що Китай і США вживатимуть низку заходів для розширення двосторонньої торгівлі, зокрема у сфері сільського господарства.

За даними китайського міністерства, сторони погодили взаємне зниження мит на деякі товари, однак конкретний перелік продукції та масштаби змін поки не розкриваються.

У Китаї зазначили, що переговори щодо деталей ще тривають.

Також Пекін підтвердив намір закуповувати американські літаки, хоча точна кількість і виробник поки не називаються.

Крім того, китайська сторона заявила, що врахує занепокоєння США щодо імпорту американської сільськогосподарської продукції.