Головна » Новини » У світі

США та Китай домовилися знизити мита після переговорів Трампа і Сі

15:59 16.05.2026 Сб
Заява пролунала попри те, що Трамп запевнив: мита на зустрічі не обговорювали
aimg Марія Науменко
США та Китай домовилися знизити мита після переговорів Трампа і Сі Фото: президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні (Getty Images)
Китай і США домовилися про взаємне зниження мит на окремі товари після дводенного саміту президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна у Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Про нові домовленості повідомило Міністерство торгівлі Китаю.

У Пекіні заявили, що Китай і США вживатимуть низку заходів для розширення двосторонньої торгівлі, зокрема у сфері сільського господарства.

За даними китайського міністерства, сторони погодили взаємне зниження мит на деякі товари, однак конкретний перелік продукції та масштаби змін поки не розкриваються.

У Китаї зазначили, що переговори щодо деталей ще тривають.

Також Пекін підтвердив намір закуповувати американські літаки, хоча точна кількість і виробник поки не називаються.

Крім того, китайська сторона заявила, що врахує занепокоєння США щодо імпорту американської сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перебував із державним візитом у Пекіні. Це перша поїздка американського лідера до Китаю майже за дев’ять років - попередній візит Трамп здійснив ще у листопаді 2017 року під час свого першого президентського терміну.

Під час переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном сторони обговорювали питання торгівлі, війни на Близькому Сході та в Україні, а також ситуацію навколо Тайваню.

Трамп припустив можливість скасування санкцій проти Китаю, які пов'язані з купівлею іранської нафти, що стало неочікуваною поступкою Білого дому після переговорів із Сі Цзіньпіном.

Однак за підсумками візиту Трамп констатував, що переговори не принесли істотних проривів ні у сфері торгівлі, ні в питаннях врегулювання іранської кризи загалом.

В Україну повернули ще понад 500 тіл загиблих
