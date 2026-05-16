США та Китай домовилися знизити мита після переговорів Трампа і Сі
Китай і США домовилися про взаємне зниження мит на окремі товари після дводенного саміту президента США Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна у Пекіні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Про нові домовленості повідомило Міністерство торгівлі Китаю.
У Пекіні заявили, що Китай і США вживатимуть низку заходів для розширення двосторонньої торгівлі, зокрема у сфері сільського господарства.
За даними китайського міністерства, сторони погодили взаємне зниження мит на деякі товари, однак конкретний перелік продукції та масштаби змін поки не розкриваються.
У Китаї зазначили, що переговори щодо деталей ще тривають.
Також Пекін підтвердив намір закуповувати американські літаки, хоча точна кількість і виробник поки не називаються.
Крім того, китайська сторона заявила, що врахує занепокоєння США щодо імпорту американської сільськогосподарської продукції.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перебував із державним візитом у Пекіні. Це перша поїздка американського лідера до Китаю майже за дев’ять років - попередній візит Трамп здійснив ще у листопаді 2017 року під час свого першого президентського терміну.
Під час переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном сторони обговорювали питання торгівлі, війни на Близькому Сході та в Україні, а також ситуацію навколо Тайваню.
Трамп припустив можливість скасування санкцій проти Китаю, які пов'язані з купівлею іранської нафти, що стало неочікуваною поступкою Білого дому після переговорів із Сі Цзіньпіном.
Однак за підсумками візиту Трамп констатував, що переговори не принесли істотних проривів ні у сфері торгівлі, ні в питаннях врегулювання іранської кризи загалом.