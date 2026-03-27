Китай розміщує винищувачі-дрони біля Тайванської протоки, - Reuters

Китай розмістив застарілі надзвукові винищувачі, переобладнані на ударні безпілотники, на шести авіабазах поблизу Тайванської протоки.
Згідно зізвітом Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла, супутникові знімки цих аеродромів показують ряди коротких літаків зі стрілоподібним крилом, що за формою відповідають винищувачам J-6, які вперше літали у ВПС Китаю в 1960-х роках.
Старший науковий співробітник Інституту Мітчелла Дж. Майкл Дам заявив, що китайські збройні сили розгорнули приблизно 200 або більше застарілих винищувачів, переобладнаних у безпілотники, на аеродромах поблизу Тайванської протоки.
Ці винищувачі-дрони здатні нести бойове навантаження або використовуватися як хибні цілі для перевантаження радарів та зенітних комплексів Тайваню.
Безпілотники зафіксовані на базах у провінціях Фуцзянь та Гуандун. Їхня близькість до медіанної лінії протоки дозволяє Китаю проводити масовані вильоти за лічені хвилини.
Експерти зазначають, що в разі конфлікту Китай може використати ці дешеві дрони як першу хвилю атаки, щоб змусити Тайвань витратити дорогі ракети ППО на застарілу техніку, відкриваючи шлях для сучасних винищувачів J-20.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що уважно стежить за ситуацією і вже впроваджує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та "розумні" системи перехоплення, щоб розрізняти справжні загрози від дронів-мішеней.
Нагадаємо, Китай вважає Тайвань своєю сепаратистською провінцією, яка рано чи пізно має знову опинитися під контролем Пекіна. Тайвань вважає себе незалежною державою з власною конституцією та демократично обраними лідерами.
Останніми роками напруга зросла через активізацію військових навчань Китаю поблизу острова, зростання кібератак та спроби обмежити міжнародну підтримку Тайбея.
Президент Тайваню Лай Цзінде заявив про готовність захищати свій суверенітет і зміцнювати обороноздатність у відповідь на зростаючу агресію Китаю.
Водночас голова МЗС Китаю оголосив про плани "возз’єднання" з Тайванем і попередив США про можливі наслідки у разі військової допомоги Тайбею. Пекін пообіцяв "жорстку відсіч" країнам, які постачають Тайваню зброю.
Нещодавно Китай відновив активні польоти військової авіації поблизу Тайваню після нетривалої паузи, яку пов'язували з підготовкою до зустрічі лідерів США та КНР.
За даними західних розвідок, вторгнення Китаю на Тайвань можливе вже в листопаді 2026 року.