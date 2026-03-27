Китай розміщує винищувачі-дрони біля Тайванської протоки, - Reuters

Згідно зізвітом Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла, супутникові знімки цих аеродромів показують ряди коротких літаків зі стрілоподібним крилом, що за формою відповідають винищувачам J-6, які вперше літали у ВПС Китаю в 1960-х роках.

Старший науковий співробітник Інституту Мітчелла Дж. Майкл Дам заявив, що китайські збройні сили розгорнули приблизно 200 або більше застарілих винищувачів, переобладнаних у безпілотники, на аеродромах поблизу Тайванської протоки.

Ці винищувачі-дрони здатні нести бойове навантаження або використовуватися як хибні цілі для перевантаження радарів та зенітних комплексів Тайваню.

Безпілотники зафіксовані на базах у провінціях Фуцзянь та Гуандун. Їхня близькість до медіанної лінії протоки дозволяє Китаю проводити масовані вильоти за лічені хвилини.

Експерти зазначають, що в разі конфлікту Китай може використати ці дешеві дрони як першу хвилю атаки, щоб змусити Тайвань витратити дорогі ракети ППО на застарілу техніку, відкриваючи шлях для сучасних винищувачів J-20.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що уважно стежить за ситуацією і вже впроваджує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та "розумні" системи перехоплення, щоб розрізняти справжні загрози від дронів-мішеней.