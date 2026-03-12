ua en ru
Китайські літаки знову біля Тайваню: Пекін перервав затишшя перед зустріччю з Трампом

16:33 12.03.2026 Чт
2 хв
Після невеликої перерви Китай знову почав влаштовувати провокації навколо Тайваню
aimg Антон Корж
Китайські літаки знову біля Тайваню: Пекін перервав затишшя перед зустріччю з Трампом Ілюстративне фото: китайську авіацію знову помітили біля Тайваню (Getty Images)

Китай відновив активні польоти військової авіації поблизу Тайваню після нетривалої паузи, яку пов'язували з підготовкою до зустрічі лідерів США та КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Найбільша в історії: США схвалили військову допомогу Тайваню на тлі напруженості з Китаєм

З ранку середи до ранку четверга у зоні ідентифікації ППО Тайваню зафіксували п'ять літаків Народно-визвольної армії Китаю. Три з них перетнули серединну лінію Тайванської протоки, що є неофіційним кордоном.

Ця активність перервала період затишшя, причини якого Пекін не пояснював. У Тайбеї припускали, що пауза могла бути тактичним кроком для зниження напруженості перед візитом президента США Дональда Трампа до Сі Цзіньпіна.

Паралельно з діями Китаю, ВМС США відправили розвідувальний літак P-8A Poseidon через Тайванську протоку. Американське командування заявило, що цей політ демонструє відданість вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону. Китайські державні медіа повідомили, що НВАК вела спостереження за американським бортом.

Статус Тайваню залишається однією з найгостріших тем у відносинах Вашингтона та Пекіна. Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа відкладала багатомільярдний продаж зброї Тайбею, щоб забезпечити успішний візит президента до Китаю.

Під час лютневої розмови Сі Цзіньпін попередив Трампа, що Китай ніколи не допустить відокремлення острова та закликав США до «граничної обережності» у питаннях військової допомоги Тайваню.

Напруженість між Китаєм і Тайванем

Нагадаємо, що з початку 2026 року ситуація навколо Тайваня дуже напруженя. Так, ще 1 січня США закликали Пекін до стриманості та відкритого діалогу для збереження миру після того, як Китай розпочав масштабні військові навчання поблизу Тайваню, підвищуючи регіональну напруженість.

Своєю чергою президент Тайваню Лай Цзінде заявив про готовність захищати свій суверенітет і зміцнювати обороноздатність у відповідь на зростаючу агресію Китаю.

Водночас голова МЗС Китаю оголосив про плани "возз’єднання" з Тайванем і попередив США про можливі наслідки у разі військової допомоги Тайбею. Пекін пообіцяв "жорстку відсіч" країнам, які постачають Тайваню зброю.

