Китай размещает истребители-дроны возле Тайваньского пролива, - Reuters

Китай разместил устаревшие сверхзвуковые истребители, переоборудованные в ударные беспилотники, на шести авиабазах вблизи Тайваньского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно отчету Института аэрокосмических исследований Митчелла, спутниковые снимки этих аэродромов показывают ряды коротких самолетов со стреловидным крылом, по форме соответствующих истребителям J-6, которые впервые летали в ВВС Китая в 1960-х годах.
Старший научный сотрудник Института Митчелла Дж. Майкл Дам заявил, что китайские вооруженные силы развернули примерно 200 или более устаревших истребителей, переоборудованных в беспилотники, на аэродромах вблизи Тайваньского пролива.
Эти истребители-дроны способны нести боевую нагрузку или использоваться как ложные цели для перегрузки радаров и зенитных комплексов Тайваня.
Беспилотники зафиксированы на базах в провинциях Фуцзянь и Гуандун. Их близость к медианной линии пролива позволяет Китаю проводить массированные вылеты за считанные минуты.
Эксперты отмечают, что в случае конфликта Китай может использовать эти дешевые дроны как первую волну атаки, чтобы заставить Тайвань потратить дорогие ракеты ПВО на устаревшую технику, открывая путь для современных истребителей J-20.
Министерство обороны Тайваня заявило, что внимательно следит за ситуацией и уже внедряет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и "умные" системы перехвата, чтобы различать настоящие угрозы от дронов-мишеней.
Напомним, Китай считает Тайвань своей сепаратистской провинцией, которая рано или поздно должна снова оказаться под контролем Пекина. Тайвань считает себя независимым государством с собственной конституцией и демократически избранными лидерами.
В последние годы напряжение возросло из-за активизации военных учений Китая вблизи острова, роста кибератак и попытки ограничить международную поддержку Тайбэя.
Президент Тайваня Лай Цзиндэ заявил о готовности защищать свой суверенитет и укреплять обороноспособность в ответ на растущую агрессию Китая.
В то же время глава МИД Китая объявил о планах "воссоединения" с Тайванем и предупредил США о возможных последствиях в случае военной помощи Тайбэю. Пекин пообещал "жесткий отпор" странам, которые поставляют Тайваню оружие.
Недавно Китай возобновил активные полеты военной авиации вблизи Тайваня после непродолжительной паузы, которую связывали с подготовкой к встрече лидеров США и КНР.
По данным западных разведок, вторжение Китая на Тайвань возможно уже в ноябре 2026 года.