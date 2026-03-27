RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Китай размещает истребители-дроны возле Тайваньского пролива, - Reuters

09:10 27.03.2026 Пт
2 мин
На авиабазах зафиксировано около 200 самолетов
Татьяна Степанова
Фото: Китай размещает истребители-дроны возле Тайваньского пролива (wikipedia.org)

Китай разместил устаревшие сверхзвуковые истребители, переоборудованные в ударные беспилотники, на шести авиабазах вблизи Тайваньского пролива.

Согласно отчету Института аэрокосмических исследований Митчелла, спутниковые снимки этих аэродромов показывают ряды коротких самолетов со стреловидным крылом, по форме соответствующих истребителям J-6, которые впервые летали в ВВС Китая в 1960-х годах.

Старший научный сотрудник Института Митчелла Дж. Майкл Дам заявил, что китайские вооруженные силы развернули примерно 200 или более устаревших истребителей, переоборудованных в беспилотники, на аэродромах вблизи Тайваньского пролива.

Эти истребители-дроны способны нести боевую нагрузку или использоваться как ложные цели для перегрузки радаров и зенитных комплексов Тайваня.

Беспилотники зафиксированы на базах в провинциях Фуцзянь и Гуандун. Их близость к медианной линии пролива позволяет Китаю проводить массированные вылеты за считанные минуты.

Эксперты отмечают, что в случае конфликта Китай может использовать эти дешевые дроны как первую волну атаки, чтобы заставить Тайвань потратить дорогие ракеты ПВО на устаревшую технику, открывая путь для современных истребителей J-20.

Министерство обороны Тайваня заявило, что внимательно следит за ситуацией и уже внедряет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и "умные" системы перехвата, чтобы различать настоящие угрозы от дронов-мишеней.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Напомним, Китай считает Тайвань своей сепаратистской провинцией, которая рано или поздно должна снова оказаться под контролем Пекина. Тайвань считает себя независимым государством с собственной конституцией и демократически избранными лидерами.

В последние годы напряжение возросло из-за активизации военных учений Китая вблизи острова, роста кибератак и попытки ограничить международную поддержку Тайбэя.

Президент Тайваня Лай Цзиндэ заявил о готовности защищать свой суверенитет и укреплять обороноспособность в ответ на растущую агрессию Китая.

В то же время глава МИД Китая объявил о планах "воссоединения" с Тайванем и предупредил США о возможных последствиях в случае военной помощи Тайбэю. Пекин пообещал "жесткий отпор" странам, которые поставляют Тайваню оружие.

Недавно Китай возобновил активные полеты военной авиации вблизи Тайваня после непродолжительной паузы, которую связывали с подготовкой к встрече лидеров США и КНР.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КитайТайвань