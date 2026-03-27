Китай размещает истребители-дроны возле Тайваньского пролива, - Reuters

Согласно отчету Института аэрокосмических исследований Митчелла, спутниковые снимки этих аэродромов показывают ряды коротких самолетов со стреловидным крылом, по форме соответствующих истребителям J-6, которые впервые летали в ВВС Китая в 1960-х годах.

Старший научный сотрудник Института Митчелла Дж. Майкл Дам заявил, что китайские вооруженные силы развернули примерно 200 или более устаревших истребителей, переоборудованных в беспилотники, на аэродромах вблизи Тайваньского пролива.

Эти истребители-дроны способны нести боевую нагрузку или использоваться как ложные цели для перегрузки радаров и зенитных комплексов Тайваня.

Беспилотники зафиксированы на базах в провинциях Фуцзянь и Гуандун. Их близость к медианной линии пролива позволяет Китаю проводить массированные вылеты за считанные минуты.

Эксперты отмечают, что в случае конфликта Китай может использовать эти дешевые дроны как первую волну атаки, чтобы заставить Тайвань потратить дорогие ракеты ПВО на устаревшую технику, открывая путь для современных истребителей J-20.

Министерство обороны Тайваня заявило, что внимательно следит за ситуацией и уже внедряет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и "умные" системы перехвата, чтобы различать настоящие угрозы от дронов-мишеней.