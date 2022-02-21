ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Китай построит двойника ракеты Илона Маска

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 13:15
Китай построит двойника ракеты Илона Маска Фото: Китай построит двойника ракеты Илона Маска (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Китае начали разрабатывать возвращаемую двухступенчатую систему запуска. Двойник Starship сможет нести до 20 тонн полезной нагрузки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SpaceNews.

Инициатором проекта выступил президент Китайского исследовательского института ракетной техники Ван Сяоцзюнь.

Известно, что первая ступень будет приземляться вертикально, а спуск второй будет обеспечен крыльями.

"Мы проводим изыскания в области пилотируемой системы запуска на жидком метане и кислороде", — заявил Ван Сяоцзюнь.

За словами инициатора проекта, ракета сможет доставлять до 20 тонн на низкую околоземную орбиту. В то же время, ракета Илона Маска Starship сможет подымать до 100 тонн.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европа потратит 6,8 млрд евро на постройку спутниковой системы, как у SpaceX, а миллиардер Джаред Айзекман приобрел три пилотируемых запуска у компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Илон Маск
NEWS
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц