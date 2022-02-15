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Миллиардер Айзекман приобрел у SpaceX еще три космических полета

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 15:29
Миллиардер Айзекман приобрел у SpaceX еще три космических полета Фото: миллиардер Айзекман приобрел у SpaceX ещё три космических полета (SpaceX.com)
Автор: Сергей Пышкин

Миллиардер и гендиректор компании Shift4 Payments Джаред Айзекман приобрел три пилотируемых запуска у компании SpaceX. Членами экипажа снова выступят космические туристы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SpaceX.

Первая космическая миссия запланирована на конец 2022 года и продлится на протяжении пяти дней. Среди членов экипажа:

  • Джаред Айзекман;
  • Скотт Потит - бывший пилот ВВС США;
  • Сара Джиллис - инженер SpaceX;
  • Анна Менон - инженер SpaceX;

Более того, во время миссии члены экипажа смогу выйти в открытый космос. Учитывая то, что SpaceX Crew Dragon не обустроен шлюзом - космонавтам придётся одевать скафандры. Компания разработает для них новую экипировку.

За словами Айзекмана корабль будет пребывать на высоте 585 км над поверхностью Земли.

Пока что неизвестно какую именно сумму заплатил миллиардер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Илон Маск недавно провел презентацию касаемо Starship. Также SpaceX потеряла 40 новейших микроспутников Starlink из-за магнитных бурь.

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