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Как у Илона Маска. Европа потратит миллиарды на аналог спутников SpaceX

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 11:26
Как у Илона Маска. Европа потратит миллиарды на аналог спутников SpaceX Фото: Европа потратит миллиарды на аналог SpaceX (Starlink.com)
Автор: Сергей Пышкин

Европа планирует потратить 6,8 млрд евро на постройку спутниковой системы, как у SpaceX Илона Маска. Проект завершится уже в ближайшие 5 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PCMag.

Спутниковая система Starlink, которая принадлежит компании SpaceX обрела большую популярность во всем мире. Европа решила не оставаться позади, и приняла решение создать собственный аналог.

6,8 млрд евро на постройку системы будут выделены из государственных и частных источников. Ожидается, что спутниковая система также позволит ЕС защитить свои сервисы связи и данные от внешнего вмешательства.

Еврокомиссия готова выделить 2,4 млрд евро на реализацию проекта. Остальную сумму выделят страны союза, а также Европейское космическое агентство и частные компании.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что холдинг Индии Reliance Industries также завил о желании запустить собственный спутниковый сервис.

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