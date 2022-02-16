Как у Илона Маска. Европа потратит миллиарды на аналог спутников SpaceX

Европа планирует потратить 6,8 млрд евро на постройку спутниковой системы, как у SpaceX Илона Маска. Проект завершится уже в ближайшие 5 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PCMag .

Спутниковая система Starlink, которая принадлежит компании SpaceX обрела большую популярность во всем мире. Европа решила не оставаться позади, и приняла решение создать собственный аналог.

6,8 млрд евро на постройку системы будут выделены из государственных и частных источников. Ожидается, что спутниковая система также позволит ЕС защитить свои сервисы связи и данные от внешнего вмешательства.

Еврокомиссия готова выделить 2,4 млрд евро на реализацию проекта. Остальную сумму выделят страны союза, а также Европейское космическое агентство и частные компании.