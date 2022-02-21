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Китай побудує двійника ракети Ілона Маска

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Понеділок 21 лютого 2022 13:15
Китай побудує двійника ракети Ілона Маска Фото: Китай побудує двійника ракети Ілона Маска (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Китаї почали розробляти двоступеневу систему запуску. Двійник Starship зможе нести до 20 тонн корисного навантаження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на SpaceNews.

Ініціатором проєкту виступив президент китайського дослідницького інституту ракетної техніки Ван Сяоцзюнь.

Відомо, що перший ступінь буде приземлятися вертикально, а спуск другого буде забезпечений крилами.

"Ми проводимо дослідження в області пілотованої системи запуску на рідкому метані і кисні", — заявив Ван Сяоцзюнь.

За словами ініціатора проєкту, ракета зможе доставляти до 20 тонн на низьку навколоземну орбіту. Водночас ракета Ілона Маска Starship зможе підіймати до 100 тонн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європа витратить 6,8 млрд євро на будівництво супутникової системи, як у SpaceX, а мільярдер Джаред Айзекман придбав три пілотованих запуски у компанії.

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