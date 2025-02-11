Китай почав пропонувати країнам фінансування програм замість USAID, - Politico
Китай пропонує країнам свою допомогу для реалізації програм, які залишилися без фінансування після рішення адміністрації Дональда Трампа припинити діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомляє видання, китайські чиновники вже повідомили уряду Непалу, стратегічно важливої для Пекіна країни на південних схилах Гімалаїв між Індією і Китаєм, про готовність їх країни замінити програми USAID власними проєктами розвитку.
Представники Островів Кука, архіпелагу в Індо-Тихоокеанському регіоні, на чолі з прем’єр-міністром Марком Брауном цього тижня відвідають Китай, щоб підписати угоду про поглиблення торгово-економічного співробітництва, включаючи збільшення китайських інвестицій у розвиток інфраструктури в острівній державі.
У Колумбії неурядові організації повідомляють про зацікавленість Китаю у тому, щоб замінити заморожені програми USAID у країні. Минулого року Колумбія отримала від USAID близько 385 млн доларів.
Зазначається, що такі дії Пекіна свідчать про намір скористатися ситуацією та якнайшвидше спробувати витіснити США Сполучені Штати з країн і регіонів, важливих Китаю для просування власних інтересів.
Конгресмени від Демократичної партії у Палаті представників США розробили стратегію, щоб пояснити адміністрації Трампа щодо потенційного посилення Китаю через замороження зовнішньої допомоги США. Однак республіканці у Палаті представників не виступають на захист USAID та відновлення допомоги.
Призупинення USAID
Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп заявив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги з метою перевірки їх на предмет відповідності його зовнішній політиці.
Вже через пару днів було видано наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги й видачу нової. Філіал USAID в Україні також призупинив ведення проєкту та їхнього фінансування.
Тим часом група колишніх керівників USAID засудили адміністрацію Трампа й закликали Конгрес оперативно захистити статутну роль агентства.
Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна "USAID на паузі. Чому Україні заморозили мільярди доларів та якими будуть наслідки".
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