Китай начал предлагать странам финансирование программ вместо USAID, - Politico
Китай предлагает странам свою помощь для реализации программ, которые остались без финансирования после решения администрации Дональда Трампа прекратить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщает издание, китайские чиновники уже сообщили правительству Непала, стратегически важной для Пекина страны на южных склонах Гималаев между Индией и Китаем, о готовности их страны заменить программы USAID собственными проектами развития.
Представители Островов Кука, архипелага в Индо-Тихоокеанском регионе, во главе с премьер-министром Марком Брауном на этой неделе посетят Китай, чтобы подписать соглашение об углублении торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение китайских инвестиций в развитие инфраструктуры в островном государстве.
В Колумбии неправительственные организации сообщают о заинтересованности Китая в том, чтобы заменить замороженные программы USAID в стране. В прошлом году Колумбия получила от USAID около 385 млн долларов.
Отмечается, что такие действия Пекина свидетельствуют о намерении воспользоваться ситуацией и как можно быстрее попытаться вытеснить США Соединенные Штаты из стран и регионов, важных Китаю для продвижения собственных интересов.
Конгрессмены от Демократической партии в Палате представителей США разработали стратегию, чтобы объяснить администрации Трампа относительно потенциального усиления Китая из-за замораживания внешней помощи США. Однако республиканцы в Палате представителей не выступают в защиту USAID и восстановления помощи.
Приостановление USAID
Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп заявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи с целью проверки их на предмет соответствия его внешней политике.
Уже через пару дней был издан приказ о "приостановке работы" для всей существующей иностранной помощи и выдаче новой. Филиал USAID в Украине также приостановил ведение проекта и их финансирование.
Тем временем группа бывших руководителей USAID осудили администрацию Трампа и призвали Конгресс оперативно защитить уставную роль агентства.
Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина"USAID на паузе. Почему Украине заморозили миллиарды долларов и какими будут последствия".
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