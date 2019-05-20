Китай обвинил США в попытках сдержать его развитие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Китае считают, что права интеллектуальной собственности должны стать мостом для инноваций и сотрудничества между странами

США пытаются затормозить развитие китайской экономики, обвиняя Китай в краже интеллектуальной собственности. Об этом сообщает китайская газета "World".

В марте 2018 года президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". В его разделе 301 одним из обвинений в адрес КНР называлась "кража интеллектуальной собственности".

"Если этот меморандум базируется на воображаемых или выборочных данных, то он сродни научно-фантастическому роману", - подчеркнула газета.

"Права интеллектуальной собственности должны стать мостом для инноваций и сотрудничества между странами. В руках США они стали политическим инструментом, оружием для сдерживания развития других стран и средством для запугивания мира", - отмечается в публикации.

В ней говорится, что в настоящее время Китай стал мировым лидером в деле защиты прав интеллектуальной собственности.

"Китай создал достаточно стройную и основанную на высоких стандартах правовую систему для защиты интеллектуальной собственности, и постоянно усиливает ее защиту в судебном порядке", - пишет издание.

Напомним, торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем зашли в тупик, поскольку Пекин не соглашается вносить изменения в свое законодательство. Причина задержки подписания соглашения - неготовность Пекина вносить изменения в законодательство, "как того требуют американцы".

РБК-Украина писало, что 10 мая президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая.