ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай обвинил США в попытках сдержать его развитие

Новости » Политика    20.05.2019 - 08:19
Китай обвинил США в попытках сдержать его развитие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Китае считают, что права интеллектуальной собственности должны стать мостом для инноваций и сотрудничества между странами

США пытаются затормозить развитие китайской экономики, обвиняя Китай в краже интеллектуальной собственности. Об этом сообщает китайская газета "World".

В марте 2018 года президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". В его разделе 301 одним из обвинений в адрес КНР называлась "кража интеллектуальной собственности".

"Если этот меморандум базируется на воображаемых или выборочных данных, то он сродни научно-фантастическому роману", - подчеркнула газета.

"Права интеллектуальной собственности должны стать мостом для инноваций и сотрудничества между странами. В руках США они стали политическим инструментом, оружием для сдерживания развития других стран и средством для запугивания мира", - отмечается в публикации.

В ней говорится, что в настоящее время Китай стал мировым лидером в деле защиты прав интеллектуальной собственности.

"Китай создал достаточно стройную и основанную на высоких стандартах правовую систему для защиты интеллектуальной собственности, и постоянно усиливает ее защиту в судебном порядке", - пишет издание.

Напомним, торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем зашли в тупик, поскольку Пекин не соглашается вносить изменения в свое законодательство. Причина задержки подписания соглашения - неготовность Пекина вносить изменения в законодательство, "как того требуют американцы".

РБК-Украина писало, что 10 мая президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая. 

Трамп заявил, что Ирану придет конец в случае войны с США Китай призвал США проявлять сдержанность в отношении Ирана
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь