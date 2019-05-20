Трамп заявил, что американские компании уходят из Китая

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

США переводят производство из Китая в другие страны Азии

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им пошлины на китайские товары приводят к тому, что американские компании покидают КНР. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп заявил, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии. По его словам, виноваты в этом сами китайцы.



Как подчеркнул Трамп, у США и Китая был очень хороший вариант торгового соглашения, но в Пекине решили все поменять.

"Я сказал: ОК, тогда мы поднимем пошлины", - сказал американский президент.

Напомним, торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем зашли в тупик, поскольку Пекин не соглашается вносить изменения в свое законодательство. Причина задержки подписания соглашения - неготовность Пекина вносить изменения в законодательство, "как того требуют американцы".

10 мая президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая.

После этого стало известно, что Китай примет необходимые меры в ответ на действия США, повысивших пошлины на китайские товары.