Трамп поручил ввести пошлины на китайские товары еще на 300 млрд долларов

Фото: Дональда Трамп (facebook.com/POTUS)

Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера, сообщает Reuters.

Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая, отмечает агентство.



Окончательного решения по новым пошлинам еще не принято, добавил он, отметив, что это будет связано с повышением тарифной ставки на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд доллпров утром в пятницу, 10 мая.



Также не говорится в заявлении Лайтхайзера, в отношении каких товаров будут введены пошлины.

РБК-Украина писало, что в конце прошлой недели Трамп заявил о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Так, американский президент пообещал уже в эту пятницу поднять пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.

После этого стало известно, что Китай примет необходимые меры в ответ на действия США, повысивших пошлины на китайские товары.