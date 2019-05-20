Китай звинуватив США в спробах стримати його розвиток

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Китаї вважають, що права інтелектуальної власності повинні стати мостом для інновацій і співробітництва між країнами

США намагаються загальмувати розвиток китайської економіки, звинувачуючи Китай в крадіжці інтелектуальної власності. Про це повідомляє китайська газета "World".

У березні 2018 року президент Дональд Трамп підписав меморандум "Про боротьбу з економічною агресією Китаю". У його розділі 301 одним із звинувачень на адресу КНР називалася "крадіжка інтелектуальної власності".

"Якщо цей меморандум базується на уявних або вибіркових даних, то він схожий на науково-фантастичний роман", - підкреслила газета.

"Права інтелектуальної власності повинні стати мостом для інновацій і співробітництва між країнами. В руках США вони стали політичним інструментом, зброєю для стримування розвитку інших країн і засобом для залякування світу", - наголошується в публікації.

У ній говориться, що в даний час Китай став світовим лідером у справі захисту прав інтелектуальної власності.

"Китай створив досить струнку і засновану на високих стандартах правову систему для захисту інтелектуальної власності, і постійно посилює її захист у судовому порядку", - пише видання.

Нагадаємо, торгові переговори між Сполученими Штатами та Китаєм зайшли в глухий кут, оскільки Пекін не погоджується вносити зміни в своє законодавство. Причина затримки підписання угоди - неготовність Пекіна вносити зміни в законодавство, "як того вимагають американці".

РБК-Україна писало, що 10 травня президент США Дональд Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в США китайських товарів ще на 300 млрд доларів. Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з Китаю.