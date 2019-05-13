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Переговоры США и Китая по торговой сделке зашли в тупик, - Белый дом

Новости » Экономика    13.05.2019 - 05:32
Переговоры США и Китая по торговой сделке зашли в тупик, - Белый дом
Фото: Дональд Трамп (eadaily)

США хотят, чтобы Китай подписал торговую сделку, внеся изменения в законодательство

Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем зашли в тупик, поскольку Пекин не соглашается вносить изменения в свое законодательство. Как информирует РБК-Украина, об этом Reuters сказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу. 

По его словам, причина задержки подписания соглашения -  неготовность Пекина вносить изменения в законодательство, "как того требуют американцы".

"Вашингтон потребовал от Пекина конкретных изменений в китайском законодательстве, а Пекин заявил, что не пойдет на этот шаг, потому что это наносит ущерб его интересам", - сказал Кудлоу.

Также он отметил, что тарифы США на импорт товаров из Китая будут оставаться в силе до тех пор, пока переговоры между странами продолжаются.

В то же время американский президент Дональд Трамп заявил, что "США находятся в торговых отношениях с Китаем там, где хотят".

"Мы находимся именно там, где хотим быть с Китаем. Помните, что они расторгли с нами соглашение и попытались пересмотреть условия", - написал он в Twitter.

Трамп добавил, что Вашингтон будет брать с Пекина десятки миллиардов долларов в качестве пошлин и вырученные средства США потратят на развитие сельского хозяйства, а также на помощь голодающим во всем мире.

Переговоры США и Китая по торговой сделке зашли в тупик, - Белый дом

Напомним, в пятницу, 10 мая, Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая.

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