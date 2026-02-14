Китай може зупинити війну в Україні одним дзвінком, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні. Він вважає, що Пекін міг би покласти край війні одним телефонним дзвінком до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і покласти край цій війні завтра ж, а також припинити продаж йому технологій подвійного призначення", - сказав Вітакер під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.
Він додав, що Пекін міг би припинити закупівлю російської нафти і газу, підкресливши, що ця війна "повністю підтримується Китаєм".
Bloomberg зазначає, що з початку повномасштабної війни Пекін і Москва ще більше зміцнили партнерські відносини. Зокрема, Росія залежить від Китаю в постачанні критично важливих деталей і компонентів для дронів та іншої військової техніки.
Також Китай знову став найбільшим покупцем російської сирої нафти, незважаючи на посилення міжнародного тиску на критично важливу для Москви торгівлю нафтою.
Згідно з даними відстеження, у січні в китайських портах було відвантажено 1,65 млн барелів нафти на день. Це найвищий показник із березня 2024 року і другий за величиною місячний обсяг із моменту вторгнення РФ в Україну 2022 року.
Водночас Пекін неодноразово заявляв про своє бажання відіграти "конструктивну" роль у врегулюванні кризи.
За словами як глави МЗС України Андрія Сибіги, так і Пекіна, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрічався цього тижня із Сибігою в Мюнхені, де Китай і запропонував нашій країні гуманітарну допомогу у зв'язку з російськими ударами по енергетиці.
Нагадаємо, днями колишній глава британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що саме Пекін забезпечив Москві найістотнішу підтримку під час війни. Він підкреслив, що РФ продовжують війну багато в чому завдяки Китаю.
Також аналітики ISW повідомили нещодавно, що Китай допомагає Росії нарощувати виробництво дронів, які Москва використовує для ударів по Україні.
Варто зазначити, що в грудні президент України Володимир Зеленський заявив, що Пекін на зацікавлений у завершенні війни Росії проти України.