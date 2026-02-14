Китай может остановить войну в Украине одним звонком, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии в Украине. Он считает, что Пекин мог бы положить конец войне одним телефонным звонком в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также: В ловушке Китая: разведка разбила миф о технологической независимости РФ
"Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне завтра же, а также прекратить продажу ему технологий двойного назначения", - сказал Уитакер во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он добавил, что Пекин мог бы прекратить закупку российской нефти и газа, подчеркнув, что данная война "полностью поддерживается Китаем".
Bloomberg отмечает, что с начала полномасштабной войны Пекин и Москва еще больше укрепили партнерские отношения. В частности, Россия зависит от Китая в поставках критически важных деталях и компонентов для дронов и другой военной техники.
Также Китай вновь стал крупнейшим покупателем российской сырой нефти, несмотря на усиление международного давления на критически важную для Москвы торговлю нефтью.
Согласно данным отслеживания, в январе в китайских портах было отгружено 1,65 млн баррелей нефти в день. Это самый высокий показатель с марта 2024 года и второй по величине месячный объем с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году.
В то же время, Пекин неоднократно заявлял о своем желании сыграть "конструктивную" роль в урегулировании кризиса.
По словам как главы МИД Украины Андрея Сибиги, так и Пекина, министр иностранных дел Китая Ван И они встретилися на этой неделе с Сибигой в Мюнхене, где Китай и предложил нашей стране гуманитарную помощь в связи с российскими ударами по энергетике.
Напомним, на днях бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что именно Пекин обеспечил Москве наиболее существенную поддержку в ходе войны. Он подчеркнул, что РФ продолжают войну во многом благодаря Китая.
Также аналитики ISW сообщили недавно, что Китай помогает России наращивать производство дронов, которые Москва использует для ударов Украине.
Стоит отметить, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин на заинтересован в завершении войны России против Украины.