Головна » Новини » Політика

У пастці Китаю: розвідка розбила міф про технологічну незалежність РФ

Москва, П'ятниця 06 лютого 2026 18:14
У пастці Китаю: розвідка розбила міф про технологічну незалежність РФ Фото: лідер КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Незважаючи на заяви Кремля про прискорене "імпортозаміщення", російська економіка залишається критично залежною від зарубіжних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

Реальні цифри та пропаганда

Як зазначили в розвідці, Кремль планував до 2030 року досягти 70-90% незалежності в стратегічних секторах (авіація, енергетика, хімія), однак реальні показники суттєво відстають:

  • швидкісний залізничний транспорт - лише 15% власного виробництва;
  • суднобудування та енергетика - 30%;
  • виробництво безпілотних систем - 40%;
  • промислове машинобудування - близько 65%.

Нова залежність від Китаю

Розвідка зазначає, що замість реальної незалежності Росія просто змінила постачальників. Зокрема, після обмеження доступу до західних технологій частка КНР у поставках мікросхем до РФ зросла до 90%. Це формує загрозу довгострокової односторонньої залежності від Пекіна.

У СЗР зазначили, що через обмежені кадрові та виробничі ресурси досягнення заявлених цілей до 2030 року малоймовірне.

"Курс РФ на "технологічний суверенітет" має переважно декларативний характер і не підкріплюється наявними можливостями економіки", - зазначають у розвідці.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на звіт Міністерства цифрового розвитку РФ повідомило, що чиновники в Москві ще з літа 2022 року висловлювали серйозну стурбованість через ризики надмірної залежності від китайських технологій.

Зокрема, у звіті зазначалося, що такі компанії як Huawei і China Mobile можуть зайняти домінуюче становище на ринку, що становить загрозу безпеці країни.

За даними європейських офіційних осіб, які ознайомилися з документом, цю стурбованість поділяли в Генштабі ЗС РФ і Радбезі. Найбільш уразливими сферами було визнано виробництво мікросхем, мережевих пристроїв та електроніки.

Російська Федерація Китай Війна в Україні
