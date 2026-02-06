У пастці Китаю: розвідка розбила міф про технологічну незалежність РФ

Незважаючи на заяви Кремля про прискорене "імпортозаміщення", російська економіка залишається критично залежною від зарубіжних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

Реальні цифри та пропаганда

Як зазначили в розвідці, Кремль планував до 2030 року досягти 70-90% незалежності в стратегічних секторах (авіація, енергетика, хімія), однак реальні показники суттєво відстають:

швидкісний залізничний транспорт - лише 15% власного виробництва;

суднобудування та енергетика - 30%;

виробництво безпілотних систем - 40%;

промислове машинобудування - близько 65%.

Нова залежність від Китаю

Розвідка зазначає, що замість реальної незалежності Росія просто змінила постачальників. Зокрема, після обмеження доступу до західних технологій частка КНР у поставках мікросхем до РФ зросла до 90%. Це формує загрозу довгострокової односторонньої залежності від Пекіна.

У СЗР зазначили, що через обмежені кадрові та виробничі ресурси досягнення заявлених цілей до 2030 року малоймовірне.

"Курс РФ на "технологічний суверенітет" має переважно декларативний характер і не підкріплюється наявними можливостями економіки", - зазначають у розвідці.