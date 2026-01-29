Китай допомагає РФ збільшувати виробництво дронів для ударів по Україні, - ISW

Китай допомагає російській промисловості нарощувати виробництво ударних безпілотників, які армія РФ використовує для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики також зазначають, що дрони з китайськими комплектуючими завдають ударів по українському ближньому тилу, ускладнюючи логістику вздовж лінії фронту.

"Поставки китайських мікросхем дозволили оборонній промисловості росіян якісно покращити та розширити виробництво безпілотників, які війська РФ використовують для нанесення ударів по українським містам у тилу", - йдеться у звіті у ISW.

Китай посилює оборонний сектор РФ

Китай на офіційному рівні заявляє про нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, проте фактично продовжує підтримувати тісні відносини з Москвою.

Так, ЗМІ писали, що низка китайських компаній постачає до Росії продукцію подвійного призначення, яку можна використовувати у військовому виробництві.

Крім того, Китай перетворився на одного з основних постачальників для російської армії, а також з’являються повідомлення про можливу передачу летальних озброєнь.

За інформацією Reuters, авіаційні двигуни китайського виробництва ймовірно доставляють до Росії прихованим шляхом – їх декларують як «промислові холодильні системи», щоб уникнути дії західних санкцій.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має істотний вплив на російського диктатора Володимира Путіна та не зацікавлений у завершенні війни проти України, адже Пекін розглядає РФ як важливого партнера у протистоянні зі Сполученими Штатами.