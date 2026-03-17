Китай готується до закупівлі російської нафти після довгої перерви, - Reuters

Як пише видання з посилання на джерела, підрозділи Sinopec та PetroChina цього тижня звернулися до постачальників щодо можливих закупівель російської нафти. Це може стати їх першою угодою з листопада.

Станом на 17 березня угод ще не було укладено, однак двоє співрозмовників Reuters вважають, що вони можуть відбутися найближчим часом. Попри зростання цін і премій на тлі війни між США проти Ірану, яка почалася 28 лютого, російська нафта залишається дешевшою за альтернативні поставки з Бразилії та Західної Африки.

Один із китайських держтрейдерів повідомив, що компанії наразі оцінюють можливості оплати та логістики в межах 30-денного періоду послаблення санкцій, який розпочався 12 березня та стосується вже завантажених партій.

Водночас джерела не виключають, що великі компанії можуть закуповувати російську нафту через посередників - незалежні китайські НПЗ або трейдерів, які вже мають відповідні обсяги.

"Деякі незалежні переробники готові перепродавати нафту, адже це приносить їм більше прибутку, ніж переробка", - сказав співрозмовник Reuters.

Російська суміш ESPO з поставкою наприкінці квітня, основний експортний сорт із Далекого Сходу, нещодавно пропонувалася приблизно з премією 8 доларів за барель до липневого контракту ICE Brent на умовах доставки.

Для порівняння, бразильський сорт Tupi з відвантаженням у квітні оцінювався з премією 12–15 доларів до котирувань Brent.