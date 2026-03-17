Китай готується до закупівлі російської нафти після довгої перерви, - Reuters

Китайські державні нафтові компанії після чотиримісячної паузи знову хочуть купувати російську нафту, щоб уникнути дефіциту через війну в Ірані. Для цього вони скористалися послабленням санкцій США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання з посилання на джерела, підрозділи Sinopec та PetroChina цього тижня звернулися до постачальників щодо можливих закупівель російської нафти. Це може стати їх першою угодою з листопада.
Станом на 17 березня угод ще не було укладено, однак двоє співрозмовників Reuters вважають, що вони можуть відбутися найближчим часом. Попри зростання цін і премій на тлі війни між США проти Ірану, яка почалася 28 лютого, російська нафта залишається дешевшою за альтернативні поставки з Бразилії та Західної Африки.
Один із китайських держтрейдерів повідомив, що компанії наразі оцінюють можливості оплати та логістики в межах 30-денного періоду послаблення санкцій, який розпочався 12 березня та стосується вже завантажених партій.
Водночас джерела не виключають, що великі компанії можуть закуповувати російську нафту через посередників - незалежні китайські НПЗ або трейдерів, які вже мають відповідні обсяги.
"Деякі незалежні переробники готові перепродавати нафту, адже це приносить їм більше прибутку, ніж переробка", - сказав співрозмовник Reuters.
Російська суміш ESPO з поставкою наприкінці квітня, основний експортний сорт із Далекого Сходу, нещодавно пропонувалася приблизно з премією 8 доларів за барель до липневого контракту ICE Brent на умовах доставки.
Для порівняння, бразильський сорт Tupi з відвантаженням у квітні оцінювався з премією 12–15 доларів до котирувань Brent.
Після ударів США та Ізраїлю по іранських об’єктах Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки.
Ця протока між Іраном і Оманом є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою - у 2025 році через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок.
Американська розвідка також фіксувала мінування судноплавного каналу.
На тлі блокування протоки світові ціни на нафту різко зросли, що спричинило подорожчання бензину.
13 березня Міністерство фінансів США тимчасово пом’якшило санкції проти Росії, дозволивши протягом 30 днів експортувати вже відвантажену нафту та нафтопродукти.