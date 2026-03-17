Китай готовится к закупке российской нефти после долгого перерыва, - Reuters

15:35 17.03.2026 Вт
2 мин
Решили воспользоваться ослаблением санкций США
aimg Ірина Глухова
Фото: Китай готовится к закупке российской нефти после долгого перерыва (Getty Images)

Китайские государственные нефтяные компании после четырехмесячной паузы снова хотят покупать российскую нефть, чтобы избежать дефицита из-за войны в Иране. Для этого они воспользовались ослаблением санкций США.

Как пишет издание со ссылкой на источники, подразделения Sinopec и PetroChina на этой неделе обратились к поставщикам относительно возможных закупок российской нефти. Это может стать их первой сделкой с ноября.

По состоянию на 17 марта сделки еще не были заключены, однако двое собеседников Reuters считают, что они могут состояться в ближайшее время. Несмотря на рост цен и премий на фоне войны между США против Ирана, которая началась 28 февраля, российская нефть остается дешевле альтернативных поставок из Бразилии и Западной Африки.

Один из китайских гострейдеров сообщил, что компании сейчас оценивают возможности оплаты и логистики в рамках 30-дневного периода ослабления санкций, который начался 12 марта и касается уже загруженных партий.

В то же время источники не исключают, что крупные компании могут закупать российскую нефть через посредников - независимые китайские НПЗ или трейдеров, которые уже имеют соответствующие объемы.

"Некоторые независимые переработчики готовы перепродавать нефть, ведь это приносит им больше прибыли, чем переработка", - сказал собеседник Reuters.

Российская смесь ESPO с поставкой в конце апреля, основной экспортный сорт с Дальнего Востока, недавно предлагалась примерно с премией 8 долларов за баррель к июльскому контракту ICE Brent на условиях доставки.

Для сравнения, бразильский сорт Tupi с отгрузкой в апреле оценивался с премией 12-15 долларов к котировкам Brent.

Обострение на Ближнем Востоке повлияло на рынок нефти

После ударов США и Израиля по иранским объектам Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива.

Этот пролив между Ираном и Оманом является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью - в 2025 году через него ежедневно проходило около 13 млн баррелей, или примерно 31% морских поставок.

Американская разведка также фиксировала минирование судоходного канала.

На фоне блокировки пролива мировые цены на нефть резко выросли, что привело к подорожанию бензина.

13 марта Министерство финансов США временно смягчило санкции против России, позволив в течение 30 дней экспортировать уже отгруженную нефть и нефтепродукты.

