Де знаходиться Ормузька протока: карти

Ормузька протока є вузьким морським "коридором" між Іраном і Оманом, який з'єднує Перську затоку з Аравійським морем. Це один із найважливіших стратегічних маршрутів у світі, адже має вирішальне значення для світових поставок нафти та скрапленого газу.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, де знаходиться Ормузька протока та чим вона важлива.

Де знаходиться Ормузька протока

Ормузька протока розташована на південному сході Близького Сходу, між Іраном на півночі та Оманом і Об’єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) на півдні. Вона з’єднує Перську затоку з Оманською затокою, а далі - з Аравійським морем і Індійським океаном.

Ормузька протока простягається на 195 км у довжину, а її ширина в різних місцях варіюється в межах від 55 до 95 км. Вона має середню глибину 27,5 м, найбільша становить 229 м.

Серед головних портів, розташованих поблизу протоки, - Бендер-Аббас (Іран) та Ель-Хасаб (Оман).

Протока поділена на два транспортні канали шириною близько 2,5 км кожен, відділені один від одного 5-кілометровою буферною зоною.

Мапа: Ормузька протока - важливий маршрут на Близькому Сході (google.com/maps) На північ від Ормузької протоки розташована територія Ірану, зокрема провінція Хормозган. На півдні - Оманський півострів, зокрема півострів Мусандам (територія Оману) та прибережні райони ОАЕ.

В чому її важливість

Ормузька протока відіграє надзвичайно важливу роль у глобальній енергетиці, адже через неї проходить значна частина постачань нафти та скрапленого газу. Вона забезпечує основний морський шлях для експорту палива з країн Близького Сходу.

За оцінками аналітиків, через цей вузький морський коридор транспортується від 20% до 30% світового морського обсягу нафти, а також великі партії зрідженого природного газу. Така концентрація вантажопотоку робить Ормузьку протоку стратегічно важливою для енергетичної безпеки у глобальному масштабі.

Будь-яке блокування або загроза навігації в цьому районі може призвести до різкого стрибка цін на нафту й газ, що, своєю чергою, вплине на фінансові ринки й економічну стабільність у всьому світі.

Адже через цей маршрут щодня транспортується близько 16,5 млн барелів нафти з країн регіону, зокрема Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту, Ірану та ОАЕ. Протока також є критично важливою для експорту скрапленого газу з Катару.

Іран погрожував перекрити Ормузьку протоку

Нагадаємо, що цими вихідними США здійснили авіаудари по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану, що спричинило різке загострення напруги на Близькому Сході.

У відповідь Тегеран заявив про готовність вдатися до будь-яких дій задля самозахисту. Це викликало побоювання, що Іран зокрема може обмежити або заблокувати навігацію в Ормузькій протоці.