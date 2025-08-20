Китай готується показати новітню зброю на параді

У Пекіні готуються до військового параду на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни, який пройде 3 вересня. Китай обіцяє представити новітні зразки озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання South China Morning Post та Reuters .

Як заявив заступник начальника операційного бюро Об’єднаного штабу Центральної військової комісії Ву Цзеке, під час параду будуть представлені "бойово-орієнтовані спільні формування", що включатимуть групи наземного та морського бою, системи протиповітряної та протиракетної оборони, підрозділи інформаційної війни, безпілотні та стратегічні ударні сили.

"Об'єднані формування для майбутнього військового параду будуть організовані таким чином, щоб відображати їхні функції в реальних бойових діях", - сказав військовий.

Очікується, що багато зразків зброї буде продемонстровано публічно вперше.

Зокрема, вперше може з’явитися новітній палубний літак J-15T, а також інтелектуальні безпілотні системи, зброя спрямованої енергії та комплекси радіоелектронного придушення.

Вся техніка, за словами китайського військового, є "основним бойовим обладнанням вітчизняного виробництва".

Видання Reuters пише, що на параді китайська армія, ймовірно, покаже системи для знищення безпілотників, новітні танки та літаки раннього радіолокаційного виявлення, призначені для захисту авіаносців.

Церемонія "День Перемоги" відбудеться 3 вересня на площі Тяньаньмень і триватиме близько 70 хвилин під керівництвом голови Китаю Сі Цзіньпіна. Захід стане другим парадом з 2015 року на честь офіційної капітуляції японських військ у 1945 році. На параді планується присутність іноземних високопосадовців, однак їхній список поки не оголошено.



