Китай готовится показать новейшее оружие на параде
В Пекине готовятся к военному параду в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, который пройдет 3 сентября. Китай обещает представить новейшие образцы вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание South China Morning Post и Reuters.
Как заявил заместитель начальника операционного бюро Объединенного штаба Центральной военной комиссии Ву Цзеке, во время парада будут представлены "боево-ориентированные совместные формирования", включающие группы наземного и морского боя, системы противовоздушной и противоракетной обороны, подразделения информационной войны, беспилотные и стратегические ударные силы.
"Объединенные формирования для будущего военного парада будут организованы таким образом, чтобы отражать их функции в реальных боевых действиях", - сказал военный.
Ожидается, что многие образцы оружия будут продемонстрированы публично впервые.
В частности, впервые может появиться новейший палубный самолет J-15T, а также интеллектуальные беспилотные системы, оружие направленной энергии и комплексы радиоэлектронного подавления.
Вся техника, по словам китайского военного, является "основным боевым оборудованием отечественного производства".
Издание Reuters пишет, что на параде китайская армия, вероятно, покажет системы для уничтожения беспилотников, новейшие танки и самолеты раннего радиолокационного обнаружения, предназначенные для защиты авианосцев.
Церемония "День Победы" состоится 3 сентября на площади Тяньаньмэнь и продлится около 70 минут под руководством председателя Китая Си Цзиньпина.
Мероприятие станет вторым парадом с 2015 года в честь официальной капитуляции японских войск в 1945 году.
На параде планируется присутствие иностранных высокопоставленных чиновников, однако их список пока не объявлен.
Напомним, в мае 2025 года китайский лидер Си Цзиньпин совершил визит в Россию на официальные торжества по случаю завершения Второй мировой войны, который длился четыре дня.
Также стало известно, что Китай значительно ускорил темпы модернизации и расширения своего ядерного арсенала. Пекин разворачивает наиболее масштабное наращивание стратегических возможностей за последние десятилетия.
Ранее СМИ писали, что Китай ускорил модернизацию своих вооруженных сил и наращивает ядерный арсенал. По данным американских аналитиков, к 2030 году Китай может обладать не менее 1000 ядерными боеголовками.