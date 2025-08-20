Китай готовится показать новейшее оружие на параде

В Пекине готовятся к военному параду в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, который пройдет 3 сентября. Китай обещает представить новейшие образцы вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание South China Morning Post и Reuters .

Как заявил заместитель начальника операционного бюро Объединенного штаба Центральной военной комиссии Ву Цзеке, во время парада будут представлены "боево-ориентированные совместные формирования", включающие группы наземного и морского боя, системы противовоздушной и противоракетной обороны, подразделения информационной войны, беспилотные и стратегические ударные силы.

"Объединенные формирования для будущего военного парада будут организованы таким образом, чтобы отражать их функции в реальных боевых действиях", - сказал военный.

Ожидается, что многие образцы оружия будут продемонстрированы публично впервые.

В частности, впервые может появиться новейший палубный самолет J-15T, а также интеллектуальные беспилотные системы, оружие направленной энергии и комплексы радиоэлектронного подавления.

Вся техника, по словам китайского военного, является "основным боевым оборудованием отечественного производства".

Издание Reuters пишет, что на параде китайская армия, вероятно, покажет системы для уничтожения беспилотников, новейшие танки и самолеты раннего радиолокационного обнаружения, предназначенные для защиты авианосцев.