Китай стрімко нарощує ядерні сили на тлі планів щодо Тайваню, - Reuters

Китай значно прискорив темпи модернізації та розширення свого ядерного арсеналу. Пекін розгортає найбільш масштабне нарощування стратегічних можливостей за останні десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Командувач Стратегічного командування США генерал Ентоні Коттон у березні заявив Конгресу, що директива лідера КНР Сі Цзіньпіна підготувати армію до можливого силового захоплення Тайваню до 2027 року безпосередньо стимулює розвиток ядерних сил, придатних для запуску з суші, моря та повітря.

Попри офіційну політику "невикористання ядерної зброї першими", у Пентагоні вважають, що стратегія КНР може передбачати застосування ядерних ударів у разі загрози її командним центрам чи критичній інфраструктурі, а також у випадку можливої поразки китайських військ у війні за Тайвань.

У Міністерстві оборони Китаю ці звинувачення відкидають, підкреслюючи, що країна дотримується виключно оборонної ядерної стратегії і засуджує «спроби роздувати міф про китайську ядерну загрозу».

За даними "Бюлетеня атомних вчених", Китай уже накопичив близько 600 боєголовок і будує понад 350 нових ракетних шахт та бази для мобільних пускових установок.

При цьому значна частина арсеналу призначена для ракет малої дальності, орієнтованих на регіональні цілі.

У щорічному звіті Пентагону йдеться, що до 2030 року Народно-визвольна армія Китаю може мати понад 1000 оперативних ядерних боєголовок, від малопотужних високоточних засобів до міжконтинентальних балістичних ракет з мегатонним зарядом.