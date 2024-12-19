ua en ru
Чт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Китай розширює ядерний арсенал і може мати 1000 боєголовок до 2030 року, - Пентагон

Четвер 19 грудня 2024 14:07
UA EN RU
Китай розширює ядерний арсенал і може мати 1000 боєголовок до 2030 року, - Пентагон Ілюстративне фото :Китай розширює свій ядерний арсенал (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Китай значно пришвидшив модернізацію своїх збройних сил і нарощує ядерний арсенал. За даними американських аналітиків, до 2030 року Китай може володіти щонайменше 1000 ядерними боєголовками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Пентагону та Politico.

Таким чином, лише за останній рік Китай збільшив кількість боєголовок на 100 одиниць і нині має понад 600 одиниць.

Зазначається, що країна також активно розвиває міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти США, включаючи Гаваї та Аляску.

Також повідомляється й про реальні витрати Китаю на оборону. Вони оцінюються в 330-450 млрд доларів у 2024 році, що на 40% більше, ніж офіційно заявляється китайською стороною.

Утім, як зазначають американські аналітики, бюджет США на оборону залишається найбільшим у світі та досягає 880 млрд доларів.

Також вказується на те, що Китай має найбільший військово-морський флот у світі, який налічує понад 370 кораблів і підводних човнів. При цьому, новий авіаносець "Фуцзянь" планують ввести в експлуатацію у 2025 році.

Водночас Китай активно збільшує виробництво невидимого винищувача J-20, готуючи нові заводи для його масштабного випуску. Повідомляється, що з 1900 винищувачів близько 1300 є передовими моделями четвертого покоління.

Попри швидку модернізацію, Народно-визвольна армія Китаю стикається із серйозними проблемами корупції.

Зазначається, що торік 15 високопосадовців були звільнені за корупцію, пов’язану з оборонними проєктами.

Незважаючи на значні матеріальні досягнення, як кажуть американські аналітики, Китай має труднощі з забезпеченням ефективної логістики для дій далеко за межами свого узбережжя, що обмежує його здатність впливати на регіони за межами Південно-Китайського моря.

Нагадаємо, що США наразі переглядають ядерну стратегію на тлі посилення арсеналів Китаю та Росії.

Окрім цього, війна між Сполученими Штатами та Росією чи Китаєм не є наразі малоймовірною. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Пентагон Ядерна зброя
NEWS
Рада підтримала ліквідацію МСЕК з 2025 року
Рада підтримала ліквідацію МСЕК з 2025 року
DAILY
США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс