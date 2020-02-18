В Китае от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек

В Китае число жертв заражения новым коронавирусом составило 1868, за сутки умерли 98 человек. Число заболевших 72 436 человек, сообщает Национальный комитет по здравоохранению КНР.

Сообщается, что за сутки в Китае умерло 98 человек. Вместе с тем, 1701 человек вылечился и был выписан из больниц.

Всего от нового вируса смогли излечиться 12 552 человека.

В Гонконге, Тайване и Макао зарегистрировано 92 заболевших.

Напомним, китайские ученые заявили, что страдающие от онкологических заболеваний люди больше подвержены риску заразиться коронавирусом.

РБК-Украина писало, что старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями. В 2% случаев инфицирования вирус является смертельным; риск смерти увеличивается, чем старше человек.

Отметим, в Минздраве отметили тенденцию к сокращению количества случаев заражения коронавирусом. По словам заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко, более 11 тысяч человек излечились от болезни и наблюдается тенденция к сокращению количества случаев заражения коронавирусом.