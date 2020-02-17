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В Минздраве отметили тенденцию к сокращению количества случаев заражения коронавирусом

Новости » Общество     17.02.2020 - 15:36
В Минздраве отметили тенденцию к сокращению количества случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Более 11 тысяч человек излечились от коронавируса

Заместитель главы Министерства здравохранения Украины (Минздрав) Виктор Ляшко отметил тенденцию к сокращению количества случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом он сообщил во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, более 11 тысяч человек излечились от болезни и наблюдается тенденция к сокращению количества случаев заражения коронавирусом.

Также он утвердил, что в Украине ни одного случая болезни Covid-19 не зарегистрировано.

Напомним, по состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 тыс. 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 тыс. 775 - летальные. Выздоровели уже 11 тыс. 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано.

Как сообщало РБК-Украина, на круизном лайнере в Японии Diamond Princess обнаружили первую больную россиянку. Это первый известный случай заражения гражданки России не только на борту корабля, но и вообще.

Ранее сообщалось, главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. По ее словам, это произойдет менее чем через полгода - через четыре-пять месяцев. Сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса.

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