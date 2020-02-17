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Названы группы риска, подверженные тяжелому заболеванию коронавирусом

Новости » Общество     17.02.2020 - 18:32
Названы группы риска, подверженные тяжелому заболеванию коронавирусом
Иллюстративное фото (AFP)

По данным ВОЗ, риск смерти от коронавируса увеличивается с возрастом

Старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

По его словам, ВОЗ получила от Китая новые данные, которые помогли лучше понять возрастной диапазон людей, склонных к инфицированию коронавирусом, степень тяжести заболевания и уровень смертности.

"В 2% случаев инфицирования вирус является смертельным; риск смерти увеличивается, чем вы старше. Мы наблюдаем сравнительно немного случаев среди детей", - отметил Гебреисус.

Названы группы риска, подверженные тяжелому заболеванию коронавирусом

Впрочем, по словам главы ВОЗ, полученных данных недостаточно, чтобы понять причины такой тенденции.

"Эти новые данные устраняют некоторые пробелы в нашем понимании, но другие остаются", - добавил Гебреисус.

Напомним, в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек. В целом подтверждено более 70 тыс. случаев заражения новым типом вируса.

Также РБК-Украина сообщало, что ВОЗ назвала COVID-19 менее смертельным, чем коронавирусы MERS и SARS.

Новый китайский коронавирус менее смертельный, чем другие, - ВОЗ Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая приближается к 700
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