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В Китае коронавирус назвали особо опасным для онкобольных

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 08:13
В Китае коронавирус назвали особо опасным для онкобольных
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Риск повышается из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты при борьбе с раком

Китайские ученые заявили, что страдающие от онкологических заболеваний люди больше подвержены риску заразиться коронавирусом. Об этом сообщает The Lancet Oncology.

Риск повышается из-за злокачественных новообразований и терапии, которую проходят пациенты при борьбе с раком. Специалисты предлагают в подобных случаях переносить плановую терапию, в том числе операции, на более поздний срок и усиливать меры личной защиты таких пациентов.

Издание пишет, что ученые призвали увеличить наблюдение за пациентами, среди которых есть онкобольные.

РБК-Украина писало, что старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями. В 2% случаев инфицирования вирус является смертельным; риск смерти увеличивается, чем старше человек.

Отметим, в Минздраве отметили тенденцию к сокращению количества случаев заражения коронавирусом. По словам заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко, более 11 тысяч человек излечились от болезни и наблюдается тенденция к сокращению количества случаев заражения коронавирусом.

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